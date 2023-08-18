NATO'dan Türkiye'nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'a övgü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılı
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230818/natodan-turkiyenin-ilk-kadin-amirali-olan-gokcen-firata-ovgu-1074741630.html
NATO'dan Türkiye'nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'a övgü
NATO'dan Türkiye'nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'a övgü
NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İngiltere'deki Northwood Üssü'nde görev yapan ve Türkiye'de bir üst rütbeye terfi eden ilk kadın albay olan... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T12:34+0300
2023-08-18T12:34+0300
türkiye
türkiye
amiral
gökçen fırat
nato
subay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074741416_0:426:2048:1578_1920x0_80_0_0_5fd4972ef18d03f2685135f90a9b4cd6.jpg
NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM), İngiltere'de NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Gökçen Fırat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde amiralliğe terfi eden ilk kadın olmasının ardından açıklama yayımladı. Açıklamada, “Konumu, 4 NATO daimi deniz kuvvetinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı. Fırat’ın kariyerine yer verilen açıklamada, 2022'de MARCOM'a geçmeden önce NATO'nun Norveç'teki Müşterek Harp Merkezinde görev yaptığı da hatırlatıldı.'Bu hedefe ulaştığım için çok mutluyum'Açıklamada ayrıca Fırat'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Fırat, “Amiralliğe terfi etmek, bir deniz subayının kariyerinde ulaşacağı en yüksek başarılardan biridir. Bu hedefe ulaştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Her görevin deneyimini artırmak ve vizyonunu geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Fırat, “Türk Deniz Kuvvetleri'nde bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmak da beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi” dedi. Fırat ayrıca, “Milletimize ve güçlerimize seçkin bir şerefle, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.TSK’nın ilk kadın amiraliAğustos ayı başında alınan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat, tuğamiralliğe terfi ettirilmişti. Gökçen böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olmuştu.1977 yılında İstanbul'da doğan Fırat, Deniz Harp Okulundan 1998'de mezun olmuştu. Aynı yıl TCG Yavuz firkateyninde Sualtı Silahları Subayı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini üstelenen Fırat, daha sonra eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın komutanı olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahında da görev yapan Fırat, NATO'nun Norveç'teki Müşterek Harp Merkezinde görev üstlenmiş, 2022'de ise MARCOM'a geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230417/altay-23-nisanda-tsk-sinavina-giriyor-1069685406.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074741416_0:234:2048:1770_1920x0_80_0_0_b9edeca42f7260494d97629afe599005.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, amiral, gökçen fırat, nato, subay
türkiye, amiral, gökçen fırat, nato, subay

NATO'dan Türkiye'nin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'a övgü

12:34 18.08.2023
© İHA / İHA-AW010854Gökçen Fırat
Gökçen Fırat - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© İHA / İHA-AW010854
Abone olTelegram
NATO, Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın İngiltere'deki Northwood Üssü'nde görev yapan ve Türkiye'de bir üst rütbeye terfi eden ilk kadın albay olan Gökçen Fırat'la ilgili, "Konumu, ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir" dedi.
NATO Deniz Komutanlığı (MARCOM), İngiltere'de NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Operasyonlardan Sorumlu Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Gökçen Fırat'ın Türk Silahlı Kuvvetleri’nde amiralliğe terfi eden ilk kadın olmasının ardından açıklama yayımladı. Açıklamada, “Konumu, 4 NATO daimi deniz kuvvetinin çok uluslu büyük görevlere katılımı da dahil olmak üzere ittifakın deniz operasyonlarının ve tatbikatlarının başarısı için kritik öneme sahiptir” ifadeleri kullanıldı. Fırat’ın kariyerine yer verilen açıklamada, 2022'de MARCOM'a geçmeden önce NATO'nun Norveç'teki Müşterek Harp Merkezinde görev yaptığı da hatırlatıldı.

'Bu hedefe ulaştığım için çok mutluyum'

Açıklamada ayrıca Fırat'ın değerlendirmelerine de yer verildi. Fırat, “Amiralliğe terfi etmek, bir deniz subayının kariyerinde ulaşacağı en yüksek başarılardan biridir. Bu hedefe ulaştığım için çok mutluyum” ifadelerini kullandı. Her görevin deneyimini artırmak ve vizyonunu geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Fırat, “Türk Deniz Kuvvetleri'nde bir geminin ilk kadın komutanı olarak atanmak da beni cesaretlendirdi ve hedeflerime ulaşma konusunda vizyonumu keskinleştirdi” dedi. Fırat ayrıca, “Milletimize ve güçlerimize seçkin bir şerefle, özveri ve sadakatle en üst düzeyde hizmet edecek kadın amiral ve generallerimizin sayısının artacağına inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

TSK’nın ilk kadın amirali

Ağustos ayı başında alınan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat, tuğamiralliğe terfi ettirilmişti. Gökçen böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilk kadın amirali olmuştu.
1977 yılında İstanbul'da doğan Fırat, Deniz Harp Okulundan 1998'de mezun olmuştu. Aynı yıl TCG Yavuz firkateyninde Sualtı Silahları Subayı ve Denizaltı Savunma Harbi Subaylığı görevlerini üstelenen Fırat, daha sonra eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türk Deniz Kuvvetleri'nin ilk kadın komutanı olmuştu. Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı karargahında da görev yapan Fırat, NATO'nun Norveç'teki Müşterek Harp Merkezinde görev üstlenmiş, 2022'de ise MARCOM'a geçmişti.
İnfografik Altay, 23 Nisan’da TSK sınavına giriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2023
MULTİMEDYA
Altay, 23 Nisan’da TSK sınavına giriyor
17 Nisan, 14:41
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала