https://sputniknews.com.tr/20230417/altay-23-nisanda-tsk-sinavina-giriyor-1069685406.html
Altay, 23 Nisan’da TSK sınavına giriyor
Altay, 23 Nisan’da TSK sınavına giriyor
Seri üretim aşamasına gelen Altay tankından ilk ikisi 23 Nisan'da testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Sputnik, Altay’ın özelliklerini... 17.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-17T14:41+0300
2023-04-17T14:41+0300
2023-04-17T14:41+0300
multimedya
infografik
altay tankı
tsk
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Almanya menşeili motorda ambargoya takılan Altay tankına Nisan-Aralık 2022 döneminde Güney Kore menşeili güç grubu entegre edildi ve sürüş testleri tamamlandı.23 Nisan 2023’te TSK’ya teslim edilecek 2 adet Altay tankının testlerinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor. 2025 yılında Kore güç grubuyla Altay tankının seri üretimine başlanacak ve tank TSK’ya teslim edilecek.
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Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
Turan Salcı
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg
infografik, altay tankı, tsk, инфографика
infografik, altay tankı, tsk, инфографика
Altay, 23 Nisan’da TSK sınavına giriyor
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Seri üretim aşamasına gelen Altay tankından ilk ikisi 23 Nisan'da testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Sputnik, Altay’ın özelliklerini derledi.
Almanya menşeili motorda ambargoya takılan Altay tankına Nisan-Aralık 2022 döneminde Güney Kore menşeili güç grubu entegre edildi ve sürüş testleri tamamlandı.
23 Nisan 2023’te TSK’ya teslim edilecek 2 adet Altay tankının testlerinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor. 2025 yılında Kore güç grubuyla Altay tankının seri üretimine başlanacak ve tank TSK’ya teslim edilecek.