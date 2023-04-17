https://sputniknews.com.tr/20230417/altay-23-nisanda-tsk-sinavina-giriyor-1069685406.html

Altay, 23 Nisan’da TSK sınavına giriyor

Altay, 23 Nisan’da TSK sınavına giriyor

Seri üretim aşamasına gelen Altay tankından ilk ikisi 23 Nisan'da testler için Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim ediliyor. Sputnik, Altay’ın özelliklerini... 17.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-17T14:41+0300

2023-04-17T14:41+0300

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multimedya

infografik

altay tankı

tsk

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Almanya menşeili motorda ambargoya takılan Altay tankına Nisan-Aralık 2022 döneminde Güney Kore menşeili güç grubu entegre edildi ve sürüş testleri tamamlandı.23 Nisan 2023’te TSK’ya teslim edilecek 2 adet Altay tankının testlerinin 2024'te tamamlanması öngörülüyor. 2025 yılında Kore güç grubuyla Altay tankının seri üretimine başlanacak ve tank TSK’ya teslim edilecek.

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2023

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Turan Salcı https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0b/1d/1063968283_0:16:787:803_100x100_80_0_0_387a309ad057f292b54c4dbdabaf3452.jpg

infografik, altay tankı, tsk, инфографика