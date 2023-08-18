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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230818/moskovanin-merkezinde-ukraynaya-ait-iha-dusuruldu-1074736355.html
Moskova'nın merkezinde Ukrayna'ya ait İHA düşürüldü
Moskova'nın merkezinde Ukrayna'ya ait İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, gece saat 04:00 sularında Kiev rejiminin yeni bir İHA saldırısının önüne geçildiğini açıkladı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T10:26+0300
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ukrayna krizi
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sergey sobyanin
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insansız hava aracı (iha)
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "18 Ağustos saat 04:00 civarında Kiev rejimi tarafından Moskova ve Moskova Bölgesi'nde bulunan tesislere İHA'yla yeni bir terör saldırısı girişimi düzenlendi" ifadelerini kullandı.Rus hava savunma araçlarının müdahale ettiği İHA'nın rotasını değiştirdiğini ve Moskova'nın merkezindeki Krasnopresnenskaya Naberejnaya semtinde bulunan bir binaya düştüğünü bildiren bakanlık, olay sonucunda can kaybı ve yıkım meydana gelmediğini kaydetti.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'nın Moscow City iş ve yaşam merkezi yakınında bulunan Expo Center fuar alanındaki binaya isabet ettiğini ve küçük çaplı hasar oluştuğunu belirtti.Saldırı girişimi sonrası Vnukovo Havaalanı geçici süreyle kapalı kaldıktan sonra yeniden hizmete açıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230818/ukraynadan-cikan-ilk-gemi-istanbul-bogazina-giris-yapti-1074734812.html
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moskova, sergey sobyanin, iha, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, hasar
moskova, sergey sobyanin, iha, insansız hava aracı (iha), rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, hasar

Moskova'nın merkezinde Ukrayna'ya ait İHA düşürüldü

10:26 18.08.2023
© Sputnik / Sergey Pyatakov / Multimedya arşivine gidinMoskova Devlet Üniversitesi gece manzarası.
Moskova Devlet Üniversitesi gece manzarası. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© Sputnik / Sergey Pyatakov
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Rusya Savunma Bakanlığı, gece saat 04:00 sularında Kiev rejiminin yeni bir İHA saldırısının önüne geçildiğini açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, "18 Ağustos saat 04:00 civarında Kiev rejimi tarafından Moskova ve Moskova Bölgesi'nde bulunan tesislere İHA'yla yeni bir terör saldırısı girişimi düzenlendi" ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma araçlarının müdahale ettiği İHA'nın rotasını değiştirdiğini ve Moskova'nın merkezindeki Krasnopresnenskaya Naberejnaya semtinde bulunan bir binaya düştüğünü bildiren bakanlık, olay sonucunda can kaybı ve yıkım meydana gelmediğini kaydetti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, İHA'nın Moscow City iş ve yaşam merkezi yakınında bulunan Expo Center fuar alanındaki binaya isabet ettiğini ve küçük çaplı hasar oluştuğunu belirtti.

Saldırı girişimi sonrası Vnukovo Havaalanı geçici süreyle kapalı kaldıktan sonra yeniden hizmete açıldı.
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