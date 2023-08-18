https://sputniknews.com.tr/20230818/memur-ve-emeklisi-icin-2-zam-teklifi-belli-oldu-memur-senden-81-ilde-protesto-karari-1074733711.html

Memur ve emeklisi için 2. zam teklifi belli oldu: Memur-Sen'den 81 ilde protesto kararı

Memur ve emeklisi için 2. zam teklifi belli oldu: Memur-Sen'den 81 ilde protesto kararı

Hükümet, memur ve memur emeklisine 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T07:20+0300

2023-08-18T07:20+0300

2023-08-18T07:20+0300

türkiye

memur

memur-sen

memur zammı

memur maaşı

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Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün, memur ve emeklisi için yeni zam teklifini açıkladı. Bakan, "Kamu İşveren Heyeti olarak, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür" dedi.Memur-Sen'den olağanüstü toplantıMemur maaş zammı için 2. teklifin belli olmasının ardından Memur-Sen, Başkanlar Kurulu ve Genişletilmiş Başkanlar Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Kamu İşveren Heyetinin yüzde 15+10 ve yüzde 6+5 oranındaki ikinci zam teklifinin değerlendirildiği toplantılarda, Memur-Sen ve bağlı sendikaların yol haritası ele alındı.Refah payı talebinin sunulmadığı teklifin yetersiz ve kabul edilemez olduğu konusunda görüş birliği sağlanan toplantılarda, kira yardımı başta olmak üzere diğer talepler hakkında teklif getirilmemesi de öne çıkan konular arasında yer aldı.Toplantıların ardından yayımlanan bildiride, alım gücünü koruyacak tedbirler alınmadan memurun enflasyona ezdirilmeyeceği iddiasında bulunmanın gerçekle örtüşmediği ifade edildi.Memur-Sen: Teklif gözden geçirilmeliMemur-Sen'in oransal zam dışındaki diğer taleplerinin de hatırlatıldığı bildiride, şunlar kaydedildi:"Çalışanı, emeklisi ve aileleriyle birlikte 25 milyonu aşan bir kitlenin hak ve menfaatlerini korumak için müzakere sürecini sonuna kadar işletmekte kararlıyız ve örgütlü gücümüzü sahaya taşıyacak sendikal hakkımız olan her türlü eylemi kullanmayı gündemimizde tutuyoruz. Kamu personelinin emeğine karşılık aldığı ücretin, ekonomik sıkılaşma politikalarının tasarruf kalemine dahil edilmesi anlayışı derhal terk edilmelidir. Alın terinin hakkından tasarruf olmaz. Memur-Sen olarak sürece dair kararlığımızı sürdürüyor, umudumuzu da korumak istiyoruz. Bunun için Kamu İşverenine; gerek genele ilişkin başta kira yardımı, bayram ikramiyesi, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emeklilere yansıtılması ve diğer tekliflerimizin kabul edilebilir biçimde revize edilmesi, gerek hizmet kollarına ilişkin süreçte somut adımlar atılması, sürecin son dakikaya bırakılmadan hızlı ve verimli bir şekilde sonuçlandırılması çağrısında bulunuyoruz."81 ilde basın açıklaması kararıMemur-Sen, toplantının ardından yeni bir karar aldı. Sendikanın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kamu İşveren Heyeti'nin kamu görevlilerine sunduğu yetersiz teklifi kabul etmiyor, Ankara'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde ve 81 ilde eş zamanlı olarak protesto ediyoruz" denildi.Sendika, bugün saat 11.00'de 81 ilde kitlesel basın açıklaması yapacak. Basın açıklamaları il temsilcilikleri ve şube başkanlıkları katılımıyla gerçekleştirilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230817/milyonlarin-bekledigi-toplanti-basladi-memur-ve-emeklisinin-maas-zammi-ne-kadar-olacak-1074715020.html

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