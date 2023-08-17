https://sputniknews.com.tr/20230817/milyonlarin-bekledigi-toplanti-basladi-memur-ve-emeklisinin-maas-zammi-ne-kadar-olacak-1074715020.html

Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve memur emeklileri için 2. zam teklifi belli oldu

Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve memur emeklileri için 2. zam teklifi belli oldu

Yaklaşık 6 buçuk milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin 3. toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T14:06+0300

2023-08-17T14:06+0300

2023-08-17T14:25+0300

ekonomi

memur zammı

memur maaşı

emekli

emekli maaşı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074499490_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2574ee8f859e642b23d70e4f4d3072d0.jpg

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin takip ettiği zam pazarlığında süreç devam ediyor. Taraflar arasındaki 3. toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başladı. İlk teklif 14 Ağustos Pazartesi günü açıklanmış ancak memurun beklentisini karşılamamıştı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde hükümetin ikinci zam teklifini açıkladı. 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu.Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:* Bildiğiniz gibi kamu işveren heyeti olarak maaş artışlarına ilişkin ilk teklifimizi 14 Ağustos'ta paylaşmıştık. Bugün ikinci teklifimizi paylaşacağız.* Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğindeki hükümetlerimiz 22 yılda her türlü müdahale ve felaketlere karşı güçlü irade ortaya koymuştur. Enflasyonist baskılarla mücadele etmek için Memur, işçi, çiftçiye destekler verdik, vermeye devam ediyoruz.* Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek hareket etmeye özen gösteriyoruz.* Biz Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Sürekli sosyal adaleti sağlamaya büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim.* Birinci dereceye ulaşan kamu görevlilerine 3600 ek gösterge getirilmesi konusunda çalışma yapacağız.* Kamu görevlilerinin disiplin cezalarına ilişkin belirli şartlarda disiplin affı çalışması yapacağız.* İstişare yapılara görevde yükselmeyi belirli düzeylerde yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.* Memurlara hac izni, TOKİ konutlarında öncelik, engelli memurlara kamu lojmanlarında kolaylık sağlanması açısından istişare içinde bulunacağımızı belirtmek isterim.2. teklifi duyurdu2024'ün ilk altı ayı için yüzde 15, ikinci altı ay için yüzde 10, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 ocak ayında yüzde 43'ü bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci döneminde kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin devam edeceğini de hatırlatmak isterim.Memur-Sen ne talep etmişti?Toplu sözleşme masasında yetkili konfederasyon olarak yer alan Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.Zam pazarlığında anlaşma için son tarih 22 Ağustos. Uzlaşma olmazsa kamu hakem heyeti devreye girecek ve 30 Ağustos'a kadar son karar verilecek.

https://sputniknews.com.tr/20230817/bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-maasina-zam-aciklamasi-talimatlari-aldik-1074708935.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

toplu sözleşme, toplu sözleşme görüşmeleri, toplu sözleşme hükümet zam teklifi, hükümet zam teklifi, hükümetin zam teklifi belli oldu mu, toplu sözleşme 2023, toplu sözleşme memur, toplu sözleşme zammı 2023, toplu sözleşme zammı belli oldu mu, memur ve memur emekli hükümet zam teklifi