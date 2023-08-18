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https://sputniknews.com.tr/20230818/istanbulun-60-gunluk-suyu-kaldi-iddialarina-iskiden-yanit-1074742780.html
'İstanbul'un 60 günlük suyu kaldı' iddialarına İSKİ'den yanıt
'İstanbul'un 60 günlük suyu kaldı' iddialarına İSKİ'den yanıt
Kentteki barajların doluluk oranında azalmaların ardından ortaya çıkan “İstanbul susuz kalacak” iddialarına ilişkin İSKİ'den açıklama geldi. İSKİ Genel Müdür... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T13:37+0300
2023-08-18T13:37+0300
yaşam
su
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
kuraklık
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İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 33.18'e düştü. İBB tarafından yapılan açıklamada, kentte aşırı kurak bir dönem yaşandığı ve su arzının devamlılığı için suyun dikkatli kullanılması gerektiği uyarısında bulunuldu.“İstanbul’un 61 günlük suyu kaldı. İstanbul susuz kalacak” iddialarına İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz’dan yanıt geldi.Solmaz, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, İstanbulluların önümüzdeki dönemde de herhangi bir su sıkıntısı çekmeyeceğini ifade etti.'İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek'“60 günlük su kaldı söylemine eskiden beri katılmıyoruz” ifadelerini kullanan Solmaz şunları kaydetti:'Barajların doluluk oranı yüzde 30’un üzerinde'Solmaz, İstanbul’daki barajların doluluk oranı ile ilgili olarak ise, “Şu an barajlardaki güncel doluluk oranı yüzde 30’un üzerinde. Yaklaşık her gün 0,2 ile 0,3 arasından bir azalmamız söz konusu. Eylül ayından itibaren, eylül, ekim aylarında Melen’in debisi daha da düşecek. Hatta doluluklarımızın düşme hızı da yükselecek. Bizim öngörümüz toplamda yüzde 15 ila 20 arasında bir doluluk oranıyla yağışlı mevsime gireceğimizi düşünüyoruz. Yani minimum yüzde 15’in altına düşmeyiz diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230816/iskiden-su-tasarrufu-onerileri-barajlarda-genel-doluluk-orani-yuzde-33-seviyelerine-kadar-dustu-1074698268.html
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su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), kuraklık
su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski), kuraklık

'İstanbul'un 60 günlük suyu kaldı' iddialarına İSKİ'den yanıt

13:37 18.08.2023
© DHAMusluk - su
Musluk - su - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© DHA
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Kentteki barajların doluluk oranında azalmaların ardından ortaya çıkan “İstanbul susuz kalacak” iddialarına ilişkin İSKİ'den açıklama geldi. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, “60 günlük su kaldı söylemine eskiden beri katılmıyoruz. İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek” dedi.
İstanbul'daki barajların doluluk oranları yüzde 33.18'e düştü. İBB tarafından yapılan açıklamada, kentte aşırı kurak bir dönem yaşandığı ve su arzının devamlılığı için suyun dikkatli kullanılması gerektiği uyarısında bulunuldu.
“İstanbul’un 61 günlük suyu kaldı. İstanbul susuz kalacak” iddialarına İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz’dan yanıt geldi.
Solmaz, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, İstanbulluların önümüzdeki dönemde de herhangi bir su sıkıntısı çekmeyeceğini ifade etti.

'İstanbullular herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecek'

“60 günlük su kaldı söylemine eskiden beri katılmıyoruz” ifadelerini kullanan Solmaz şunları kaydetti:
İstanbul’un en kötü senaryo ile karşılaşabileceği en büyük problem; diyelim ki 2 milyon 800 bin metreküp ihtiyaç var, elinizde de o gün dağıtabileceğiniz 2 milyon 600 bin metreküp bir su olur. Yani dolayısıyla yüzde 10’luk bir kısıtlılık söz konusu olur. Ama şu an için böyle bir kısıtlılık da söz konusu değil. Mesela bugün özelinde, 3 milyon üzerinde, şu anda buharlaşmayla birlikte 3 buçuk milyon, suyu şu anda şebekemiz üzerinden kullandırıyoruz ve dağıtıyoruz. Dolayısıyla 60 günlük suyumuz var şeklinde bir söyleme katılmıyorum. Regülatörler üzerinden gelen-giden suyumuz var. Dolayısıyla toplamda yağış sezonuna kadar İstanbul’da bir su sıkıntısı yaşanmadan ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu iki aylık süre vatandaşımız için zor geçmeyecek, bizim için zor geçecek. Biz mevcut suyu tüm şehre yetiştirmeye çalışacağız, yetiştiriyor olacağız. Dolayısıyla 60 günlük su kaldı, dükkanı kapatıyoruz, şehri tatil ediyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Kıyamet kopmadığı sürece eskiden olduğu gibi de İSKİ su vermeye devam edecek. Su verirken de kaliteden ödün vermeyecek. Bizim musluğumuzdan akan su her zaman dünya standartlarında bir su ve bunu sağlamaya da devam edeceğiz. İstanbullular önümüzdeki dönemde de herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecekler. Fakat bunu söylerken, mühendislikte sıfır diye bir kavram yoktur. Niye, çünkü büyük bir arıza ile ya da hiç öngörülmeyen başka bir problemle karşılaşırsınız. Bizim söylediğimiz, normal şatlar altında herhangi bir su kısıtlılığıyla ilgili öngörümüz yok. Dolayısıyla vatandaşımız suyu, hem su açısından, hem enerji açısından, hem karbon ayak izi açısından tasarruflu olarak kullanmaya devam etsin.

'Barajların doluluk oranı yüzde 30’un üzerinde'

Solmaz, İstanbul’daki barajların doluluk oranı ile ilgili olarak ise, “Şu an barajlardaki güncel doluluk oranı yüzde 30’un üzerinde. Yaklaşık her gün 0,2 ile 0,3 arasından bir azalmamız söz konusu. Eylül ayından itibaren, eylül, ekim aylarında Melen’in debisi daha da düşecek. Hatta doluluklarımızın düşme hızı da yükselecek. Bizim öngörümüz toplamda yüzde 15 ila 20 arasında bir doluluk oranıyla yağışlı mevsime gireceğimizi düşünüyoruz. Yani minimum yüzde 15’in altına düşmeyiz diye düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.
İstanbul'da barajlar - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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İSKİ'den su tasarrufu önerileri: 'Barajlarda genel doluluk oranı yüzde 33 seviyelerine kadar düştü'
16 Ağustos, 17:03
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