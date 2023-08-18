'İstanbul'un 60 günlük suyu kaldı' iddialarına İSKİ'den yanıt

İstanbul’un en kötü senaryo ile karşılaşabileceği en büyük problem; diyelim ki 2 milyon 800 bin metreküp ihtiyaç var, elinizde de o gün dağıtabileceğiniz 2 milyon 600 bin metreküp bir su olur. Yani dolayısıyla yüzde 10’luk bir kısıtlılık söz konusu olur. Ama şu an için böyle bir kısıtlılık da söz konusu değil. Mesela bugün özelinde, 3 milyon üzerinde, şu anda buharlaşmayla birlikte 3 buçuk milyon, suyu şu anda şebekemiz üzerinden kullandırıyoruz ve dağıtıyoruz. Dolayısıyla 60 günlük suyumuz var şeklinde bir söyleme katılmıyorum. Regülatörler üzerinden gelen-giden suyumuz var. Dolayısıyla toplamda yağış sezonuna kadar İstanbul’da bir su sıkıntısı yaşanmadan ulaşacağımızı öngörüyoruz. Bu iki aylık süre vatandaşımız için zor geçmeyecek, bizim için zor geçecek. Biz mevcut suyu tüm şehre yetiştirmeye çalışacağız, yetiştiriyor olacağız. Dolayısıyla 60 günlük su kaldı, dükkanı kapatıyoruz, şehri tatil ediyoruz gibi bir şey söz konusu değil. Kıyamet kopmadığı sürece eskiden olduğu gibi de İSKİ su vermeye devam edecek. Su verirken de kaliteden ödün vermeyecek. Bizim musluğumuzdan akan su her zaman dünya standartlarında bir su ve bunu sağlamaya da devam edeceğiz. İstanbullular önümüzdeki dönemde de herhangi bir su sıkıntısı çekmeyecekler. Fakat bunu söylerken, mühendislikte sıfır diye bir kavram yoktur. Niye, çünkü büyük bir arıza ile ya da hiç öngörülmeyen başka bir problemle karşılaşırsınız. Bizim söylediğimiz, normal şatlar altında herhangi bir su kısıtlılığıyla ilgili öngörümüz yok. Dolayısıyla vatandaşımız suyu, hem su açısından, hem enerji açısından, hem karbon ayak izi açısından tasarruflu olarak kullanmaya devam etsin.