https://sputniknews.com.tr/20230816/iskiden-su-tasarrufu-onerileri-barajlarda-genel-doluluk-orani-yuzde-33-seviyelerine-kadar-dustu-1074698268.html

İSKİ'den su tasarrufu önerileri: 'Barajlarda genel doluluk oranı yüzde 33 seviyelerine kadar düştü'

İSKİ'den su tasarrufu önerileri: 'Barajlarda genel doluluk oranı yüzde 33 seviyelerine kadar düştü'

İstanbul'da barajlarda genel doluluk oranının yüzde 33 seviyelerine kadar düştüğünü belirten İSKİ, su tasarrufu önerilerinde bulundu. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T17:03+0300

2023-08-16T17:03+0300

2023-08-16T17:04+0300

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tasarruf

baraj

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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kent sakinlerine hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak tasarruf önerilerinde bulundu.İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'da bu yaz aşırı kurak bir dönem yaşandığı, su arzının devamlılığı için kullanım alışkanlıklarının değiştirilerek suyun dikkatli harcanmasının önem arz ettiği belirtildi.Kentteki barajlarda genel doluluk oranının yüzde 33 seviyelerine kadar düştüğü aktarılan açıklamada, İSKİ'nin hem su sarfiyatını azaltacak hem de aile bütçesine katkı sağlayacak su tasarrufu önerilerine yer verildi.Evdeki su sarfiyatının yüzde 70'inin tuvalet ve banyoda gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, damlatan muslukların tamir ettirilmesiyle yılda ortalama 6 ton suyun boşa akmasının önleneceği ifade edildi.Açıklamada, muslukların altında bulunan vanaların bir miktar kısılması veya musluk başlıklarına perlatör takılmasıyla akan suda yüzde 50 tasarruf sağlanacağına işaret edildi.Sızdıran bir tuvalet rezervuarının günde 700 litreye kadar su sarfiyatına sebep olabileceği vurgulanan açıklamada, öneriler şöyle sıralandı:'Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin'Açıklamada, evde kullanılan arıtmaların çıkış suyunun biriktirilerek temizlikte kullanılması tavsiye edildi.İSKİ'nin İstanbul'a sağladığı suyun, yeni tip ev içi tesisat kullanılmışsa ya da depolar en az 6 ayda bir temizleniyorsa sağlıklı ve güvenli olduğu belirtilen açıklamada, "Sulama yapıyorsanız bunu sabah ya da akşam saatlerinde yapın, buharlaşma kaynaklı kayıpları önleyin. Tarımsal kuraklığa karşı en güçlü yöntemin, damla sulama uygulaması olduğunu unutmayın. Arabalarınızı akan su ile değil kova ve fırça yardımıyla yıkayın. Halıları yıkamak yerine mümkünse silmeyi tercih edin. Sokakta gördüğünüz su kaçaklarını İSKİ'ye bildirin" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, tüketilen her bir malzemenin üretiminde su kullanıldığı, israf edilen her şeyin su kaybına sebep olduğu aktarılarak, İSKİ faturasının da kağıt yerine SMS ya da e-posta ile ulaştırılmasını sağlayan "Dijital Fatura" uygulamasına geçilebileceği kaydedildi.

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