İstanbul için yeni uyarı: Bir sıcak hava dalgası daha geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
SESLİ HABER
AB açıkladı: 20 milyar Euro verdik
08:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton: ABD, Ukrayna’nın yenilmesini geciktiriyor
09:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay’a gönderilen Luna-25’i uzmanlar değerlendirdi: Ay artık ekonomik önem kazanıyor
10:00
3 dk
SESLİ HABER
Batı’nın Ukrayna’ya gönderdiği tanklar sorunlu çıktı
11:00
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan ABD bir Ukrayna eleştirisi daha
12:00
2 dk
SESLİ HABER
İki devlet başkanı konuştu: Batı, Rusya’yı yenemez
13:00
2 dk
SESLİ HABER
İsveçli uzman Aslund: Trump seçilirse NATO dağılır
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan ABD’ye Ukrayna resti: Silah göndermiyoruz
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’den itiraf: Saldırıyı biz yaptık
16:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD başkan adayı söyledi: CIA darbe için 5 milyar dolar harcadı
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Vikipedi’ye para cezası
17:31
2 dk
SESLİ HABER
Batı ne yapacağını şaşırdı: Sputnik korkusu anten yasaklattı
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski CIA uzmanı Johnson: Ukrayna ordusu panik içinde geri çekiliyor
18:32
1 dk
SESLİ HABER
ABD Hazine Bakanı Yellen’dan itiraf: Çin'de halüsinojen mantar yedim
19:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusların sonbahar tercihi İstanbul
19:31
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Yeni Kalkınma Bankası ilk kez tahvil ihracı gerçekleştirdi
20:00
3 dk
SESLİ HABER
Newsweek: Ukrayna ordusunda tartışma şiddetlendi
20:32
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230818/istanbul-icin-yeni-uyari-bir-sicak-hava-dalgasi-daha-geliyor-1074748108.html
İstanbul için yeni uyarı: Bir sıcak hava dalgası daha geliyor
İstanbul için yeni uyarı: Bir sıcak hava dalgası daha geliyor
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ege için yeni uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklığının... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T16:19+0300
2023-08-18T16:19+0300
türkiye
aşırı sıcaklar
türkiye
istanbul
ege
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073991799_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c4ffd3bc38dc8ba847fa6155efad5daf.jpg
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını açıkladı.Prof. Dr. Orhan Şen'in CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalar şöyle:Yeni sıcak hava dalgası geliyor
https://sputniknews.com.tr/20230815/hava-sicakliklari-mevsim-normallerinin-8-10-derece-uzerinde-sicak-hava-dalgasi-ne-kadar-surecek-1074657226.html
türkiye
istanbul
ege
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073991799_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_29a5794979be8128426714d782e51a8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
aşırı sıcaklar, türkiye, istanbul, ege, ankara
aşırı sıcaklar, türkiye, istanbul, ege, ankara

İstanbul için yeni uyarı: Bir sıcak hava dalgası daha geliyor

16:19 18.08.2023
© AA / İsa Terliaşırı sıcak hava
aşırı sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AA / İsa Terli
Abone olTelegram
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ege için yeni uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklığının artması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını açıkladı.
Prof. Dr. Orhan Şen'in CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalar şöyle:
"Sıcaklar pek inecek gibi değil. Rekor kıracak bir sıcak olacak mı belli değil. Sıcak hava dalgaları devam edecek. Bugün İç Anadolu ve İç Ege'de sıcaklıklar devam edecek. Ankara'da 38, Denizli, Uşak, Manisa da 40'ın üzerinde sıcaklıklar var. Hafta sonu devam edecek. Pazartesi gibi buralarda da sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek."
Yeni sıcak hava dalgası geliyor

"Ama salı günü yeni bir sıcak hava dalgası gelecek. Ege ve Antalya civarını etkileyecek gibi görünüyor. Burada sıcaklıkların 7-8 derece yukarıda olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru da Marmara'yı içine alacak. Yani İstanbul, yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak."

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde: Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek? - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
YAŞAM
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 8-10 derece üzerinde: Sıcak hava dalgası ne kadar sürecek?
15 Ağustos, 11:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала