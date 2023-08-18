https://sputniknews.com.tr/20230818/istanbul-icin-yeni-uyari-bir-sicak-hava-dalgasi-daha-geliyor-1074748108.html
İstanbul için yeni uyarı: Bir sıcak hava dalgası daha geliyor
İstanbul için yeni uyarı: Bir sıcak hava dalgası daha geliyor
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ege için yeni uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklığının... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T16:19+0300
2023-08-18T16:19+0300
2023-08-18T16:19+0300
türkiye
aşırı sıcaklar
türkiye
istanbul
ege
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073991799_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c4ffd3bc38dc8ba847fa6155efad5daf.jpg
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını açıkladı.Prof. Dr. Orhan Şen'in CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalar şöyle:Yeni sıcak hava dalgası geliyor
https://sputniknews.com.tr/20230815/hava-sicakliklari-mevsim-normallerinin-8-10-derece-uzerinde-sicak-hava-dalgasi-ne-kadar-surecek-1074657226.html
türkiye
istanbul
ege
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/1a/1073991799_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_29a5794979be8128426714d782e51a8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aşırı sıcaklar, türkiye, istanbul, ege, ankara
aşırı sıcaklar, türkiye, istanbul, ege, ankara
İstanbul için yeni uyarı: Bir sıcak hava dalgası daha geliyor
Abone ol
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Ege için yeni uyarılarda bulundu. Özellikle İstanbul'da önümüzdeki hafta hava sıcaklığının artması bekleniyor.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını açıkladı.
Prof. Dr. Orhan Şen'in CNN TÜRK'te yaptığı açıklamalar şöyle:
"Sıcaklar pek inecek gibi değil. Rekor kıracak bir sıcak olacak mı belli değil. Sıcak hava dalgaları devam edecek. Bugün İç Anadolu ve İç Ege'de sıcaklıklar devam edecek. Ankara'da 38, Denizli, Uşak, Manisa da 40'ın üzerinde sıcaklıklar var. Hafta sonu devam edecek. Pazartesi gibi buralarda da sıcaklıklar ortalamalara gerileyecek."
Yeni sıcak hava dalgası geliyor
"Ama salı günü yeni bir sıcak hava dalgası gelecek. Ege ve Antalya civarını etkileyecek gibi görünüyor. Burada sıcaklıkların 7-8 derece yukarıda olması bekleniyor. Hafta sonuna doğru da Marmara'yı içine alacak. Yani İstanbul, yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak. Sıcaklıklar 35 derecenin üzerine çıkacak."