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https://sputniknews.com.tr/20230818/ingilterede-bir-hemsire-7-bebegi-hava-insulin-ve-sut-vererek-oldurmekten-suclu-bulundu-1074755292.html
İngiltere'de bir hemşire 7 bebeği hava, insülin ve süt vererek öldürmekten suçlu bulundu
İngiltere'de bir hemşire 7 bebeği hava, insülin ve süt vererek öldürmekten suçlu bulundu
İngiltere'nin Chester kentinde 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte edilerek ölümü olayında şüpheli sıfatıyla yargılanan hemşire Lucy Letby, jüri... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T20:43+0300
2023-08-18T20:44+0300
dünya
ingiltere
chelsea
lucy letby
bebek
çocuk
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Countess of Chester Hastanesi'nde yeni doğan hemşireliği yapan Letby'nin 2015-2016 yıllarında hastanede nöbet tuttuğu günlerde yaşanan çoğu prematüre bebek ölümleri üzerine soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında 2018, 2019 ve 2020'de üç kere gözaltına alınan ve sorgulanan Letby'nin yargılandığı davada jüri bugün kararını verdi.Jüri, Letby'yi 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeğin ölümü ile bebeklere kötü muamele ve cinayete teşebbüs gibi toplamda 22 suçun 14'ünden suçlu bulduğunu açıkladı.Kararın ardından hayatını kaybeden bebeklerin Manchester'daki duruşma salonunda bulunan yakınları ile Letby gözyaşlarına hakim olamadı.Jüri, Letby'yi iki cinayete teşebbüs iddiasından suçlu bulunmazken, 6 farklı suçla ilgili ise karar veremedi.'Onun elinde süt gibi masum maddeler ölümcül oluyordu'Savcı Pascale Jones, jürinin kararı sonrası mahkeme önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beraber çalıştığı insanlar, aralarında bir katil olduğunu bilmiyordu. Suçlarını gizlemek için elinden gelen her şeyi yaptı" diye konuştu."Elinde süt gibi masum maddeler ya da insülin gibi ilaçlar ölümcül oluyordu" diyen Jones, "Kendisini elindeki maddelerle zarar vermek, üzüntüye sebep olmak ve öldürmek için öğrenmeye adamıştı" dedi.Letby'nin ailelere sahte şefkat gösterdiğini de belirten Jones, "Bebeklere ve ailelerine en güvende olmaları gereken yerde zarar verdi. Ebeveynler onun hastalıklı merakına ve sahte şefkatine maruz kaldı. Pek çok aile evdeki boş bebek odalarına döndü. Hayatta kalan bebekler ise Letby'nin saldırısının kalıcı sonuçlarıyla yaşıyor" ifadelerini kullandı.Eski hemşireyle ilgili karar duruşması 21 Ağustos Pazartesi yine Manchester'da yapılacak. İngiliz medyasına konuşan uzmanlara göre Letby, büyük ihtimalle müebbet hapis cezasına çarptırılacak ve cezasını çoğunlukla tehlikeli kadın mahkumların kaldığı yüksek güvenlikli Low Newton cezaevinde çekecek.Öte yandan, bugünkü jüri kararının ardından başka ailelerin de şikayette bulunması üzerine Chester'ın bağlı olduğu Cheshire Bölgesi Polisi, Letby'nin çalıştığı tüm yıllara ilişkin kayıtları inceleyeceğini de duyurdu.'Letby 'Çocuklarınızı öldüremedim' diye düşünüyordu'Chester'da bulunan hastanede 2011'de göreve başlayan Letby'nin 2015-2016 yıllarında nöbette olduğu günlerde bebek ölümlerinin artması üzerine 2016 sonunda hastaneye prematüre bebek yatışı durdurulmuş, 2017'de de soruşturma başlatılmıştı.Bebeklerin ve ailelerin isimlerinin gizli tutulduğu soruşturma kapsamında hayatını kaybeden çocuklara hava ve insülin enjekte edildiği ya da fazla beslenme sonucu öldükleri belirlenmişti.Mahkemeye ifade veren Çocuk L ve Çocuk M olarak adlandırılan prematüre ikiz bebeklerin annesi, birkaç saat arayla iki çocuğun da acil müdahaleye muhtaç hale geldiğini belirterek, "Letby, çok sakin ve serin kanlıydı. O andan itibaren tüm davranışları değişti ve bize karşı çok sinirli davranmaya başladı. 'Çocuklarınızı öldüremedim' diye düşünüyordu" ifadelerini kullanmıştı.İki çocuk kurtulmuş ancak Çocuk M'de beyin hasarı oluşmuştu.Bir diğer yeni doğan hemşiresi ise ifadesinde, "Alarmlar çalmaya başladığında 'Lucy bugün çalışıyor mu?' diye birbirimize sorardık" demişti.Letby'nin 2015'te hastanedeki diğer çalışanların endişelerini bildirmelerine rağmen aynı görevde 1 yıl daha çalışmaya devam ettiği, 2016'da ofis görevlerine verildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/ingilterede-7-bebegi-oldurmekle-suclanan-hemsirenin-notlari-ortaya-cikti-ben-kotuyum-1062288562.html
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ingiltere, chelsea, lucy letby, bebek, çocuk
ingiltere, chelsea, lucy letby, bebek, çocuk

İngiltere'de bir hemşire 7 bebeği hava, insülin ve süt vererek öldürmekten suçlu bulundu

20:43 18.08.2023 (güncellendi: 20:44 18.08.2023)
© LINDSEY PARNABYChester hastanesi - İngiltere - 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Lucy Letby'nin çalıştığı hastane
Chester hastanesi - İngiltere - 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Lucy Letby'nin çalıştığı hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© LINDSEY PARNABY
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İngiltere'nin Chester kentinde 7 yeni doğan bebeğin hava ve insülin enjekte edilerek ölümü olayında şüpheli sıfatıyla yargılanan hemşire Lucy Letby, jüri tarafından suçlu bulundu.
Countess of Chester Hastanesi'nde yeni doğan hemşireliği yapan Letby'nin 2015-2016 yıllarında hastanede nöbet tuttuğu günlerde yaşanan çoğu prematüre bebek ölümleri üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 2018, 2019 ve 2020'de üç kere gözaltına alınan ve sorgulanan Letby'nin yargılandığı davada jüri bugün kararını verdi.
Jüri, Letby'yi 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeğin ölümü ile bebeklere kötü muamele ve cinayete teşebbüs gibi toplamda 22 suçun 14'ünden suçlu bulduğunu açıkladı.
Kararın ardından hayatını kaybeden bebeklerin Manchester'daki duruşma salonunda bulunan yakınları ile Letby gözyaşlarına hakim olamadı.
Jüri, Letby'yi iki cinayete teşebbüs iddiasından suçlu bulunmazken, 6 farklı suçla ilgili ise karar veremedi.

'Onun elinde süt gibi masum maddeler ölümcül oluyordu'

Savcı Pascale Jones, jürinin kararı sonrası mahkeme önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Beraber çalıştığı insanlar, aralarında bir katil olduğunu bilmiyordu. Suçlarını gizlemek için elinden gelen her şeyi yaptı" diye konuştu.
"Elinde süt gibi masum maddeler ya da insülin gibi ilaçlar ölümcül oluyordu" diyen Jones, "Kendisini elindeki maddelerle zarar vermek, üzüntüye sebep olmak ve öldürmek için öğrenmeye adamıştı" dedi.
Letby'nin ailelere sahte şefkat gösterdiğini de belirten Jones, "Bebeklere ve ailelerine en güvende olmaları gereken yerde zarar verdi. Ebeveynler onun hastalıklı merakına ve sahte şefkatine maruz kaldı. Pek çok aile evdeki boş bebek odalarına döndü. Hayatta kalan bebekler ise Letby'nin saldırısının kalıcı sonuçlarıyla yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Eski hemşireyle ilgili karar duruşması 21 Ağustos Pazartesi yine Manchester'da yapılacak. İngiliz medyasına konuşan uzmanlara göre Letby, büyük ihtimalle müebbet hapis cezasına çarptırılacak ve cezasını çoğunlukla tehlikeli kadın mahkumların kaldığı yüksek güvenlikli Low Newton cezaevinde çekecek.
Öte yandan, bugünkü jüri kararının ardından başka ailelerin de şikayette bulunması üzerine Chester'ın bağlı olduğu Cheshire Bölgesi Polisi, Letby'nin çalıştığı tüm yıllara ilişkin kayıtları inceleyeceğini de duyurdu.

'Letby 'Çocuklarınızı öldüremedim' diye düşünüyordu'

Chester'da bulunan hastanede 2011'de göreve başlayan Letby'nin 2015-2016 yıllarında nöbette olduğu günlerde bebek ölümlerinin artması üzerine 2016 sonunda hastaneye prematüre bebek yatışı durdurulmuş, 2017'de de soruşturma başlatılmıştı.
Bebeklerin ve ailelerin isimlerinin gizli tutulduğu soruşturma kapsamında hayatını kaybeden çocuklara hava ve insülin enjekte edildiği ya da fazla beslenme sonucu öldükleri belirlenmişti.
Mahkemeye ifade veren Çocuk L ve Çocuk M olarak adlandırılan prematüre ikiz bebeklerin annesi, birkaç saat arayla iki çocuğun da acil müdahaleye muhtaç hale geldiğini belirterek, "Letby, çok sakin ve serin kanlıydı. O andan itibaren tüm davranışları değişti ve bize karşı çok sinirli davranmaya başladı. 'Çocuklarınızı öldüremedim' diye düşünüyordu" ifadelerini kullanmıştı.
İki çocuk kurtulmuş ancak Çocuk M'de beyin hasarı oluşmuştu.
Bir diğer yeni doğan hemşiresi ise ifadesinde, "Alarmlar çalmaya başladığında 'Lucy bugün çalışıyor mu?' diye birbirimize sorardık" demişti.
Letby'nin 2015'te hastanedeki diğer çalışanların endişelerini bildirmelerine rağmen aynı görevde 1 yıl daha çalışmaya devam ettiği, 2016'da ofis görevlerine verildiği de soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.
Chester hastanesi - İngiltere - 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Lucy Letby'nin çalıştığı hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
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İngiltere'de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşirenin notları ortaya çıktı: 'Ben kötüyüm'
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