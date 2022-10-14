https://sputniknews.com.tr/20221014/ingilterede-7-bebegi-oldurmekle-suclanan-hemsirenin-notlari-ortaya-cikti-ben-kotuyum-1062288562.html
İngiltere'de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşirenin notları ortaya çıktı: 'Ben kötüyüm'
İngiltere'de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşirenin notları ortaya çıktı: 'Ben kötüyüm'
İngiltere'de 2015-2016'da 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşirenin evinde "Ben kötüyüm", "Yeterince iyi olmadığım için onları... 14.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-14T00:41+0300
2022-10-14T00:41+0300
2022-10-14T00:42+0300
türkiye
ingiltere
chester
bebek
lucy letby
öldürme
kasten öldürme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062288522_0:108:2067:1271_1920x0_80_0_0_5e8cd4f5cf4559e52ad609d50378c17b.jpg
İngiltere’nin Chester şehrindeki yeni doğan hastanesinde 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşire Lucy Letby'nin Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmasının dördüncü gününde evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla bazı notların bulunduğu açıklandı.Mahkemede, hemşire Letby'nin yapışkanlı kağıtlara yazdığı notlarda "Hangi iddialar kim tarafından yapıldı?", "Yorumlarını destekleyecek yazılı delilleri var mı?" gibi ifadelere yer verdiği kaydedildi.Savcı Nick Johnson KC, jüriye yaptığı açıklamada, notların ayrıca birçok "masumiyet iddiası"nı içerdiğine dikkati çekti.Suçlamaları reddeden hemşire, iddialar okunurken tepkisiz kaldıNotların birinde "Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?" ifadesinin yazılı olduğu, bir diğer notta ise "Ben kötü biriyim", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm" şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtildi.Savcı Johnson, konuşmasının ardından jüriye dönerek, "(Hemşire Letby'nin) Bu korkunç şeyleri yapıp yapmadığı, tüm kanıtları dinledikten sonra vermeniz gereken karardır" dedi.Hayatını kaybeden bebeklerden bazılarının aileleri de savcının konuşmasını dinlemek için duruşmaya katıldı ve büyük ekranlarda gösterilen notları gördü.Öte yandan iddialar okunurken hakkındaki cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarını reddeden hemşire Letby, herhangi bir tepki göstermedi.İngiltere'de 2015-2016 yıllarında 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Letby'nin yargılandığı duruşma sürüyor.
türkiye
ingiltere
chester
bebek
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/0e/1062288522_115:0:1952:1378_1920x0_80_0_0_df9c533e1d64138ce4bcc78ec59b7d1a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, chester , bebek, lucy letby, öldürme, kasten öldürme
ingiltere, chester , bebek, lucy letby, öldürme, kasten öldürme
İngiltere'de 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşirenin notları ortaya çıktı: 'Ben kötüyüm'
00:41 14.10.2022 (güncellendi: 00:42 14.10.2022) Abone ol
İngiltere'de 2015-2016'da 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşirenin evinde "Ben kötüyüm", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm" yazılı notların bulunduğu bildirildi.
İngiltere’nin Chester şehrindeki yeni doğan hastanesinde 5'i erkek, 2'si kız 7 bebeği öldürdüğü iddia edilen hemşire Lucy Letby'nin Manchester Kraliyet Mahkemesi'nde görülen duruşmasının dördüncü gününde evinde yapılan aramada kendi el yazısıyla bazı notların bulunduğu açıklandı.
Mahkemede, hemşire Letby'nin yapışkanlı kağıtlara yazdığı notlarda "Hangi iddialar kim tarafından yapıldı?", "Yorumlarını destekleyecek yazılı delilleri var mı?" gibi ifadelere yer verdiği kaydedildi.
Savcı Nick Johnson KC, jüriye yaptığı açıklamada, notların ayrıca birçok "masumiyet iddiası"nı içerdiğine dikkati çekti.
Suçlamaları reddeden hemşire, iddialar okunurken tepkisiz kaldı
Notların birinde "Yanlış bir şey yapmadım ve ellerinde kanıt yok, neden saklanmak zorundayım?" ifadesinin yazılı olduğu, bir diğer notta ise "Ben kötü biriyim", "Yeterince iyi olmadığım için onları bilerek öldürdüm" şeklindeki ifadelerin yer aldığı belirtildi.
Savcı Johnson, konuşmasının ardından jüriye dönerek, "(Hemşire Letby'nin) Bu korkunç şeyleri yapıp yapmadığı, tüm kanıtları dinledikten sonra vermeniz gereken karardır" dedi.
Hayatını kaybeden bebeklerden bazılarının aileleri de savcının konuşmasını dinlemek için duruşmaya katıldı ve büyük ekranlarda gösterilen notları gördü.
Öte yandan iddialar okunurken hakkındaki cinayet ve cinayete teşebbüs suçlamalarını reddeden hemşire Letby, herhangi bir tepki göstermedi.
İngiltere'de 2015-2016 yıllarında 7 bebeği öldürmek ve 10 bebeği de öldürmeye teşebbüsle suçlanan hemşire Letby'nin yargılandığı duruşma sürüyor.