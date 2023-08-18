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https://sputniknews.com.tr/20230818/ingiliz-sarkici-robbie-williams-turkiyede-ilk-kez-konser-verdi-1074745117.html
İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdi
İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdi
"TakeThat" grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum’da konser verdi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T14:41+0300
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yaşam
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"Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Kids", "She's The One", "Feel" ve "Angels" gibi şarkılarla tanınan dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams Bodrum'da bulunan bir otelde sahne aldı. Otel konaklamasının geceliğinin 15 bin liradan 50 bin liraya kadar olması, konser giriş ücretinin ise 20 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Yüzlerce kişinin ise dünyaca ünlü sanatçıyı dinlemek için otele akın ettiği öğrenildi.25 yıllık solo kariyerinde dünya çapında 85 milyon albüm satışına ulaşan, bugüne kadar 13 albüm imzalayan Robbie Williams, 2010 yılında babası Türk annesi Amerikalı Ayda Field ile dünyaevine girmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230811/yasmin-levy-konserine-sela-arasi-verdi-1074563485.html
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robbie williams, konser, bodrum
robbie williams, konser, bodrum

İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdi

14:41 18.08.2023
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW010737İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdi
İngiliz şarkıcı Robbie Williams Türkiye'de ilk kez konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW010737
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"TakeThat" grubundan ayrıldıktan sonra kariyerine solo olarak devam eden dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Robbie Williams Bodrum’da konser verdi.
"Let Me Entertain You", "Rock DJ", "Kids", "She's The One", "Feel" ve "Angels" gibi şarkılarla tanınan dünyaca ünlü sanatçı Robbie Williams Bodrum'da bulunan bir otelde sahne aldı.
Otel konaklamasının geceliğinin 15 bin liradan 50 bin liraya kadar olması, konser giriş ücretinin ise 20 bin liradan 100 bin liraya kadar çıkması ise dikkatlerden kaçmadı. Yüzlerce kişinin ise dünyaca ünlü sanatçıyı dinlemek için otele akın ettiği öğrenildi.
25 yıllık solo kariyerinde dünya çapında 85 milyon albüm satışına ulaşan, bugüne kadar 13 albüm imzalayan Robbie Williams, 2010 yılında babası Türk annesi Amerikalı Ayda Field ile dünyaevine girmişti.
Yasmin Levy, konserine sela arası verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.08.2023
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Yasmin Levy, konserine sela arası verdi
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