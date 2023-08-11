https://sputniknews.com.tr/20230811/yasmin-levy-konserine-sela-arasi-verdi-1074563485.html
Yasmin Levy, konserine sela arası verdi
Yasmin Levy, konserine sela arası verdi
Ünlü sanatçı Yasmin Levy, sahnede sela okunduğunu duyunca konsere ara verip selaya eşlik etmeye çalıştı. 11.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-11T14:25+0300
2023-08-11T14:25+0300
2023-08-11T14:25+0300
yaşam
konser
sela
şarkıcı
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Ladino müziğin temsilcilerinden Yasmin Levy, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk müziğinden Arap ezgilerine kadar birçok farklı müziği şarkılarında harmanlayan İsrailli şarkıcı, Piu Entertainment organizasyonuyla Turkcell Vadi Açıkhava'da sahne aldı.Konserin başlangıcında usta ses, İstanbul'a yeniden geldiği için mutluluğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendisinin ikinci evi olduğunu söyledi.Levy, dinleyicilerine teşekkür ederek, "Buraya dün gece geldik. Yakın olmasına rağmen yorucu bir yolculuk oldu. Grup arkadaşlarım hepsi Kapalıçarşı'ya gitti. Yediler, içtiler, ben ise spor salonuna gittim. Ben de Kapalıçarşı'ya gitmek istedim ama vaktim olmadı. Sizi kalbimden selamlıyorum. Burada olmak hepimiz için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.Konserde "Adio Kerida" şarkısını dinleyicilerle birlikte seslendiren Yasmin Levy, "Sevda" şarkısını ise sahneden inerek hayranlarının arasında karanfil dağıtarak söyledi.Levy, konserde ayrıca sevilen şarkılarının yanı sıra Orhan Gencebay'dan "Dil Yarası", sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı ve Sezen Aksu'nun da söylediği "Firuze" parçasını yorumladı.Konsere sela arasıKonser sırasında sela okunurken şarkısına ara veren Levy, sela sonrasında okunan ezandan etkilendiğini belirterek, "Allahuekber" demeye çalıştı. Bu anları dinleyiciler ilgiyle takip etti.Konser yaklaşık 2 saat sürdü.
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konser, sela, şarkıcı
Yasmin Levy, konserine sela arası verdi
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Ünlü sanatçı Yasmin Levy, sahnede sela okunduğunu duyunca konsere ara verip selaya eşlik etmeye çalıştı.
Ladino müziğin temsilcilerinden Yasmin Levy, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.
Latin ve Sefarad müziğinden Endülüs flamenkosuna, Türk müziğinden Arap ezgilerine kadar birçok farklı müziği şarkılarında harmanlayan İsrailli şarkıcı, Piu Entertainment organizasyonuyla Turkcell Vadi Açıkhava'da sahne aldı.
Konserin başlangıcında usta ses, İstanbul'a yeniden geldiği için mutluluğunu dile getirerek, Türkiye'nin kendisinin ikinci evi olduğunu söyledi.
Levy, dinleyicilerine teşekkür ederek, "Buraya dün gece geldik. Yakın olmasına rağmen yorucu bir yolculuk oldu. Grup arkadaşlarım hepsi Kapalıçarşı'ya gitti. Yediler, içtiler, ben ise spor salonuna gittim. Ben de Kapalıçarşı'ya gitmek istedim ama vaktim olmadı. Sizi kalbimden selamlıyorum. Burada olmak hepimiz için büyük bir onur." ifadelerini kullandı.
Konserde "Adio Kerida" şarkısını dinleyicilerle birlikte seslendiren Yasmin Levy, "Sevda" şarkısını ise sahneden inerek hayranlarının arasında karanfil dağıtarak söyledi.
Levy, konserde ayrıca sevilen şarkılarının yanı sıra Orhan Gencebay'dan "Dil Yarası", sözlerini Aysel Gürel'in yazdığı ve Sezen Aksu'nun da söylediği "Firuze" parçasını yorumladı.
Konsere sela arası
Konser sırasında sela okunurken şarkısına ara veren Levy, sela sonrasında okunan ezandan etkilendiğini belirterek, "Allahuekber" demeye çalıştı. Bu anları dinleyiciler ilgiyle takip etti.
Konser yaklaşık 2 saat sürdü.