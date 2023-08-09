AK Partili Belediye Başkanı, şarkıcı Gökçe'nin konserini iptal etti: 'İlçemiz sınırlarından giremez'
11:23 09.08.2023 (güncellendi: 11:24 09.08.2023)
© Fotoğraf : Twitter Şarkıcı Gökçe
© Fotoğraf : Twitter
Müzisyen Gökçe'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında 11 Ağustos'ta düzenleyeceği konser iptal edildi.
Konser iptalini AK Parti Belediye Başkanı Mustafa Çöl, duyurdu. Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği, "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.
'Bırakın sahneye çıkmasını, ilçemizin sınırlarından giremez'
Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"
Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine;— Dr. Mustafa ÇÖL (@mustafacol_) July 31, 2023
11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir.
Her zaman dediğimiz… pic.twitter.com/7GDvbVGuv1