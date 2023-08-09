Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Enflasyon ne zaman düşecek?
09:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:00
58 dk
ANKARA FARKI
Esnaf krediye ulaşabiliyor mu?
15:05
58 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
17:01
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
18:01
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
TARİHTE BUGÜN
ABD yarım milyon insanı öldürdü
08:05
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Almanya, Ukrayna’ya silah sevkiyatını yavaşlattı
09:05
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Anadolu'yu renklerle anlattı
10:09
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ÖZEL HABER
Diyarbakır’daki Afrika sıcaklarına belediyeden gölet çözümü
11:05
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230809/ak-partili-belediye-baskani-sarkici-gokcenin-konserini-iptal-etti-ilcemiz-sinirlarindan-giremez-1074496033.html
AK Partili Belediye Başkanı, şarkıcı Gökçe'nin konserini iptal etti: 'İlçemiz sınırlarından giremez'
AK Partili Belediye Başkanı, şarkıcı Gökçe'nin konserini iptal etti: 'İlçemiz sınırlarından giremez'
Müzisyen Gökçe'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında 11 Ağustos'ta düzenleyeceği konser iptal edildi. 09.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-09T11:23+0300
2023-08-09T11:24+0300
türkiye
afyonkarahisar
gökçe
konser
iptal
lgbt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074496549_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_6e9653c493d836d3358895ad9c188ee8.jpg
Konser iptalini AK Parti Belediye Başkanı Mustafa Çöl, duyurdu. Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği, "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.'Bırakın sahneye çıkmasını, ilçemizin sınırlarından giremez'Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20230727/sinopta-duzenlenen-kuzey-fest-valilik-karariyla-iptal-edildi-tarafimizca-uygun-gorulmedi-1074058356.html
türkiye
afyonkarahisar
gökçe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/09/1074496549_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_626b25acae819a1737a9f629506f6942.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afyonkarahisar, gökçe, konser, iptal, lgbt
afyonkarahisar, gökçe, konser, iptal, lgbt

AK Partili Belediye Başkanı, şarkıcı Gökçe'nin konserini iptal etti: 'İlçemiz sınırlarından giremez'

11:23 09.08.2023 (güncellendi: 11:24 09.08.2023)
© Fotoğraf : Twitter Şarkıcı Gökçe
Şarkıcı Gökçe - Sputnik Türkiye, 1920, 09.08.2023
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Müzisyen Gökçe'nin Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Sandıklı Termal Turizm Festivali kapsamında 11 Ağustos'ta düzenleyeceği konser iptal edildi.
Konser iptalini AK Parti Belediye Başkanı Mustafa Çöl, duyurdu. Çöl, konsere iptaline gerekçe olarak Gökçe'nin Onur Haftası'na destek verdiği, "İsteyen istediğini sever, aşk aşktır. Love is love" mesajını gösterdi.

'Bırakın sahneye çıkmasını, ilçemizin sınırlarından giremez'

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Sandıklı'mızın ve Aziz Milletimizin dikkatine; 11 Ağustos 2023'de planladığımız organizasyon, bizzat yaptığım incelemeler neticesinde davetli sanatçının LGBT desteği içeren ve Sn. Cumhurbaşkanımıza karşı iftiraya varan paylaşımları nedeniyle iptal edilmiştir. Her zaman dediğimiz gibi, biz bu ülkenin evladıyız. Ne Sn. Cumhurbaşkanımıza ne de kutsal değerlerimize zarar veren hiç kimseyi kabul etmedik, etmeyiz! Bırakın bu içerikleri paylaşanların Sandıklı'da sahneye çıkmasını, ilçemiz sınırlarından giremez! Aziz milletimize arz ederim!"
Muğla, müzikli eğlence - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
TÜRKİYE
Sinop'ta düzenlenen 'Kuzey Fest' valilik kararıyla iptal edildi: 'Tarafımızca uygun görülmedi'
27 Temmuz, 14:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала