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https://sputniknews.com.tr/20230727/sinopta-duzenlenen-kuzey-fest-valilik-karariyla-iptal-edildi-tarafimizca-uygun-gorulmedi-1074058356.html
Sinop'ta düzenlenen 'Kuzey Fest' valilik kararıyla iptal edildi: 'Tarafımızca uygun görülmedi'
Sinop'ta düzenlenen 'Kuzey Fest' valilik kararıyla iptal edildi: 'Tarafımızca uygun görülmedi'
Sinop'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Kuzey Fest', valilik tarafından iptal edildi. Festivali düzenleyen organizasyon şirketi yürütmeyi durdurma için başvuru... 27.07.2023, Sputnik Türkiye
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Sinop’ta 3- 6 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan 'Kuzey Fest', Sinop Valiliği tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.Bu yıl 4. kez düzenlenmesi planlanan Kuzey Fest için valilik tarafından verilen ret kararında "Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir" ifadesi yer aldı.Festivali düzenleyen organizasyon şirketi, yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20230705/30-istanbul-caz-festivali-7-temmuzda-baslayacak-1073197287.html
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sinop, festival, valilik
sinop, festival, valilik

Sinop'ta düzenlenen 'Kuzey Fest' valilik kararıyla iptal edildi: 'Tarafımızca uygun görülmedi'

14:04 27.07.2023 (güncellendi: 14:05 27.07.2023)
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471Muğla, müzikli eğlence
Muğla, müzikli eğlence - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2023
© İHA / GÜLDEMET KIZIL-AW920471
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Sinop'ta bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek 'Kuzey Fest', valilik tarafından iptal edildi. Festivali düzenleyen organizasyon şirketi yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.
Sinop’ta 3- 6 Ağustos tarihleri arasında yapılması planlanan 'Kuzey Fest', Sinop Valiliği tarafından gerekçe gösterilmeden iptal edildi.
Bu yıl 4. kez düzenlenmesi planlanan Kuzey Fest için valilik tarafından verilen ret kararında "Kuzey Fest etkinliğinin yapılması tarafımızca uygun görülmemiştir" ifadesi yer aldı.
Festivali düzenleyen organizasyon şirketi, yürütmeyi durdurma için başvuru yaptı.
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