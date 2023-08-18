https://sputniknews.com.tr/20230818/iki-sehir-tarihin-en-sicak-gunlerini-yasadi-1074753640.html
İki şehir tarihin en sıcak günlerini yaşadı
İki şehir tarihin en sıcak günlerini yaşadı
Isparta ve Burdur, 16 Ağustos 2023'te tarihinin en sıcak günlerini yaşadı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T19:14+0300
2023-08-18T19:14+0300
2023-08-18T19:14+0300
yaşam
burdur
isparta
sıcak hava
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Isparta ve Burdur Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Isparta'da 25 Temmuz 2012'de 39,2 derece olarak ölçülen sıcaklık, 16 Ağustos 2023'te 40,3 dereceye ulaşarak rekor kırdı.Gün içinde kent merkezinde ortalama 36 derece seviyelerde seyreden sıcaklıkta vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.Burdur'da ise, 2006'da 41 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık, 2 gün önce 41,6 dereceye ulaştı. Böylece 17 yıl sonra sıcaklık rekoru kırılmış oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230818/istanbul-icin-yeni-uyari-bir-sicak-hava-dalgasi-daha-geliyor-1074748108.html
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burdur, isparta, sıcak hava
burdur, isparta, sıcak hava
İki şehir tarihin en sıcak günlerini yaşadı
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Isparta ve Burdur, 16 Ağustos 2023'te tarihinin en sıcak günlerini yaşadı.
Isparta ve Burdur Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Isparta'da 25 Temmuz 2012'de 39,2 derece olarak ölçülen sıcaklık, 16 Ağustos 2023'te 40,3 dereceye ulaşarak rekor kırdı.
Gün içinde kent merkezinde ortalama 36 derece seviyelerde seyreden sıcaklıkta vatandaşlar, gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.
Burdur'da ise, 2006'da 41 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık, 2 gün önce 41,6 dereceye ulaştı. Böylece 17 yıl sonra sıcaklık rekoru kırılmış oldu.