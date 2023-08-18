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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230818/en-dusuk-emekli-maasina-zam-icin-olasi-tarih-ve-rakam-verildi-1074741895.html
En düşük emekli maaşına zam için olası tarih ve rakam verildi
En düşük emekli maaşına zam için olası tarih ve rakam verildi
Emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılması yeniden gündeme geldi. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram en düşük emekli maaşına ilişkin... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T12:53+0300
2023-08-18T12:53+0300
ekonomi
emekli maaşı
emekli zammı
vedat ışıkhan
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum" dedi.Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Bu talimat neticesinde bir artış yapılacak. Bu muhtemeldir ki ekim ayında bir ara zam şeklinde olabilir. Ancak bu kısıtlı bir artış olabilir. Geçtiğimiz dönemde mart ayında emeklilere kısıtlı bir ara zam artışı yapılmıştı, yine bu dönemde kısıtlı bir artış olabilir. Sene başında ise asıl zam yapılabilir" dedi.Bayram özetle şunları kaydetti:* En düşük emekli maaşına bir ara zam yapılmıştı, 5500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 36 oranında artırılarak 7500 TL yapılmıştı. Ancak burada en düşük emekli maaşından ziyade kök maaşlara bir artış gelmemişti, 7501 TL ve üzeri maaş alanlara bir artış yapılmamıştı.* İlk 6 aylık zam farkı yansıtıldığında bu kök maaşlara yönelik bir zam oldu. Burada 6 bin TL ve üzeri maaş alanlar yüzde 25 zamdan faydalanabilirken, 6 bin TL ve altında maaş alanlar faydalanamadı.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?* En düşük emekli maaşının artırılması tekrar öngörülüyordu. Burada 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olması gerektiğinden bahsetmiştik. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olabileceğini değerlendiriyoruz.* Bizler de hep bahsettik, ekim ayında Meclis açılmasıyla beraber en düşük emekli maaşına artış olabilir. Ekim ayında bunun olabileceğini tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi.* Bu talimat neticesinde bir artış yapılacak. Bu muhtemeldir ki ekim ayında bir ara zam şeklinde olabilir. Ancak bu kısıtlı bir artış olabilir. Geçtiğimiz dönemde mart ayında emeklilere kısıtlı bir ara zam artışı yapılmıştı, yine bu dönemde kısıtlı bir artış olabilir. Sene başında ise asıl zam yapılabilir.
https://sputniknews.com.tr/20230817/bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-maasina-zam-aciklamasi-talimatlari-aldik-1074708935.html
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emekli maaşı, emekli zammı, vedat ışıkhan
emekli maaşı, emekli zammı, vedat ışıkhan

En düşük emekli maaşına zam için olası tarih ve rakam verildi

12:53 18.08.2023
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Emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapılması yeniden gündeme geldi. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram en düşük emekli maaşına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz dönemde mart ayında emeklilere kısıtlı bir ara zam artışı yapılmıştı, yine bu dönemde kısıtlı bir artış olabilir. Sene başında ise asıl zam yapılabilir" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün, emekli aylıklarında iyileştirme talepleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, "Emeklilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarını aldık ve çalışmaya başladık. Bu zamana kadar ne emeklilerimizin ne de diğer vatandaşlarımızın taleplerine kayıtsız kalmadık, bundan sonra da kalmayız. Tüm imkanlarımızı hatta imkanları daha da zorlayarak gerekeni yapacağımızın bilinmesini özellikle belirtmek istiyorum" dedi.
Konuyla ilgili Milliyet'e değerlendirmelerde bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, "Bu talimat neticesinde bir artış yapılacak. Bu muhtemeldir ki ekim ayında bir ara zam şeklinde olabilir. Ancak bu kısıtlı bir artış olabilir. Geçtiğimiz dönemde mart ayında emeklilere kısıtlı bir ara zam artışı yapılmıştı, yine bu dönemde kısıtlı bir artış olabilir. Sene başında ise asıl zam yapılabilir" dedi.
Bayram özetle şunları kaydetti:

* En düşük emekli maaşına bir ara zam yapılmıştı, 5500 TL olan en düşük emekli maaşı yüzde 36 oranında artırılarak 7500 TL yapılmıştı. Ancak burada en düşük emekli maaşından ziyade kök maaşlara bir artış gelmemişti, 7501 TL ve üzeri maaş alanlara bir artış yapılmamıştı.
* İlk 6 aylık zam farkı yansıtıldığında bu kök maaşlara yönelik bir zam oldu. Burada 6 bin TL ve üzeri maaş alanlar yüzde 25 zamdan faydalanabilirken, 6 bin TL ve altında maaş alanlar faydalanamadı.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

* En düşük emekli maaşının artırılması tekrar öngörülüyordu. Burada 7500 TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olması gerektiğinden bahsetmiştik. En düşük emekli maaşının 10 bin TL seviyesinde olabileceğini değerlendiriyoruz.
* Bizler de hep bahsettik, ekim ayında Meclis açılmasıyla beraber en düşük emekli maaşına artış olabilir. Ekim ayında bunun olabileceğini tahmin ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan’a talimat verdi.
* Bu talimat neticesinde bir artış yapılacak. Bu muhtemeldir ki ekim ayında bir ara zam şeklinde olabilir. Ancak bu kısıtlı bir artış olabilir. Geçtiğimiz dönemde mart ayında emeklilere kısıtlı bir ara zam artışı yapılmıştı, yine bu dönemde kısıtlı bir artış olabilir. Sene başında ise asıl zam yapılabilir.
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EKONOMİ
Bakan Işıkhan'dan memur ve emekli maaşına zam açıklaması: Talimatları aldık
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