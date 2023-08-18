https://sputniknews.com.tr/20230818/ekrem-imamoglundan-bakan-simseke-tesekkur-onay-verdi-1074736909.html

Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e teşekkür: 'Onay verdi'

Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e teşekkür: 'Onay verdi'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ulaşımı için istenen dış kredinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T11:06+0300

2023-08-18T11:06+0300

2023-08-18T11:06+0300

politika

ekrem imamoğlu

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/14/1071347712_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f4148b540513acb4bd97bb6a5d2f6d24.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere onay veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.Sosyal medyasında paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:"İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımM12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro AracıM4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro AracıT4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı."

https://sputniknews.com.tr/20230817/imamoglu-ankarada-iki-bakanla-gorustu-istanbulu-ilgilendiren-konularda-bilgi-paylasimi-yaptik-1074704944.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı