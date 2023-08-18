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Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e teşekkür: 'Onay verdi'
Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e teşekkür: 'Onay verdi'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ulaşımı için istenen dış kredinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T11:06+0300
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politika
ekrem imamoğlu
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere onay veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.Sosyal medyasında paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:"İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapımM12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro AracıM4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro AracıT4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı."
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ekrem imamoğlu, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı
ekrem imamoğlu, mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı

Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Şimşek'e teşekkür: 'Onay verdi'

11:06 18.08.2023
© İBB/ONUR GUNALEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin ulaşımı için istenen dış kredinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından onaylandığını duyurdu. Kararı sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, Bakan Şimşek’e teşekkür etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere onay veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.
Sosyal medyasında paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul'un ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyduğumuz dış kredilere hazine onayı veren Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkürler.
M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu'nun yapım
M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu / 300 Metro Aracı
M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu / 100 Metro Aracı
T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı / 34 Tramvay Aracı."
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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