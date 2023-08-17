https://sputniknews.com.tr/20230817/imamoglu-ankarada-iki-bakanla-gorustu-istanbulu-ilgilendiren-konularda-bilgi-paylasimi-yaptik-1074704944.html
İmamoğlu, Ankara'da iki bakanla görüştü: İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık
İmamoğlu, Ankara'da iki bakanla görüştü: İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T01:57+0300
2023-08-17T01:57+0300
2023-08-17T01:57+0300
türkiye
ekrem imamoğlu
mehmet şimşek
abdulkadir uraloğlu
istanbul
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldiğini açıkladı.Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
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ekrem imamoğlu, mehmet şimşek, abdulkadir uraloğlu, istanbul
ekrem imamoğlu, mehmet şimşek, abdulkadir uraloğlu, istanbul
İmamoğlu, Ankara'da iki bakanla görüştü: İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldiğini açıkladı.
Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ettim. Bakanlarımızla İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık. Nazik ev sahiplikleri için kendilerine teşekkür ederim."