https://sputniknews.com.tr/20230817/imamoglu-ankarada-iki-bakanla-gorustu-istanbulu-ilgilendiren-konularda-bilgi-paylasimi-yaptik-1074704944.html

İmamoğlu, Ankara'da iki bakanla görüştü: İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık

İmamoğlu, Ankara'da iki bakanla görüştü: İstanbul’u ilgilendiren konularda bilgi paylaşımı yaptık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T01:57+0300

2023-08-17T01:57+0300

2023-08-17T01:57+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

mehmet şimşek

abdulkadir uraloğlu

istanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldiğini açıkladı.Ekrem İmamoğlu, konuya ilişkin, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

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ekrem imamoğlu, mehmet şimşek, abdulkadir uraloğlu, istanbul