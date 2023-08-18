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EKONOMİ
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https://sputniknews.com.tr/20230818/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074734705.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27.1060 liradan, euro 29.5030 liradan güne başladı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27.1040 liradan alınan dolar 27.1060 liradan satılıyor. 29.5010 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.5030 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27.1020 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.5080 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230817/dolar-egemenligini-kaybediyor-diyen-trump-ulkemiz-cehenneme-gidiyor-1074723676.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, 1 euro , 1 dolar
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, 1 euro , 1 dolar

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:09 18.08.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© İHA
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İstanbul serbest piyasada dolar 27.1060 liradan, euro 29.5030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27.1040 liradan alınan dolar 27.1060 liradan satılıyor. 29.5010 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.5030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27.1020 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.5080 lira olmuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
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‘Dolar egemenliğini kaybediyor’ diyen Trump: Ülkemiz cehenneme gidiyor
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