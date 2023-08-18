https://sputniknews.com.tr/20230818/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074734705.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27.1060 liradan, euro 29.5030 liradan güne başladı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T09:09+0300
2023-08-18T09:09+0300
2023-08-18T09:09+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
1 euro
1 dolar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_0:82:999:644_1920x0_80_0_0_716a9023b138a6b14be8b7eeb29a3bcb.jpg
Serbest piyasada 27.1040 liradan alınan dolar 27.1060 liradan satılıyor. 29.5010 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.5030 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 27.1020 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.5080 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230817/dolar-egemenligini-kaybediyor-diyen-trump-ulkemiz-cehenneme-gidiyor-1074723676.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0d/1073489759_17:0:982:724_1920x0_80_0_0_60ddf74e56de50fb41b9be00dfa9ae87.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, 1 euro , 1 dolar
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, 1 euro , 1 dolar
Dolar ve euro'da son durum ne?
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 27.1060 liradan, euro 29.5030 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27.1040 liradan alınan dolar 27.1060 liradan satılıyor. 29.5010 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 29.5030 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 27.1020 lira, euro'nun satış fiyatı ise 29.5080 lira olmuştu.