https://sputniknews.com.tr/20230817/dolar-egemenligini-kaybediyor-diyen-trump-ulkemiz-cehenneme-gidiyor-1074723676.html

‘Dolar egemenliğini kaybediyor’ diyen Trump: Ülkemiz cehenneme gidiyor

‘Dolar egemenliğini kaybediyor’ diyen Trump: Ülkemiz cehenneme gidiyor

Dolarının dünyadaki egemenliğinin sarsıldığını, ülkelerini doları kullanmaktan vazgeçtiğini vurgulayan eski ABD Başkanı Donald Trump, “Ülkeminiz cehenneme... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T20:01+0300

2023-08-17T20:01+0300

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türkiye

donald trump

abd

abd

dolar

joe biden

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, FOX Business kanalına verdiği özel röportajda, ülkesinin ekonomik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.ABD’nin ‘cehenneme doğru gittiğini’ ve artık en büyük ve egemen ülke olmayacağını vurgulayan Trump, "Gücümüz var, ama azalıyor. Aslında, para birimimiz açısından azalıyor. Sadece para birimimizin değeri hakkında değil, dünya genelinde para birimimizin kullanılma durumu hakkında konuşuyorum" yorumunda bulundu.ABD dolarının dünya rezerv para birimi olarak elde ettiği kazancın "herhangi bir savaşı kaybetmekten daha büyük" olduğunun altını çizen eski ABD başkanı, "Havalimanlarımıza bakın, terminallerimize bakın, kirli ve bozuk yollarımıza ve diğer her şeye bakın, üçüncü dünya ülkesiyiz" dedi."Çok güçlü bir şeye sahibiz, o da dolarımız" diye devam eden Trump, diğer ülkelerin doları kullanmaktan vazgeçtiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:ABD’nin enerji politikasının, ekonomideki düşüş ve yaşam maliyetindeki artışın neden olduğunu ifade eden Trump, "Benim görüşüme göre enflasyon, enerji tarafından tetiklendi, çünkü çok büyük" diyerek, enerji kullanımının her şeyi kapsadığını vurguladı.Joe Biden yönetiminin, federal arazi ve denizaltı petrol sondajına getirdiği moratoryumun kendisi için "çok üzücü" olduğunu söyleyen Trump, "Onu kestiler ve yine, daha fazla sondaj yapıyorduk. Rusya ve Suudi Arabistan'dan ayrı ayrı olarak daha büyük bir güçtük. Bir buçuk yıl içinde, onların toplamından daha büyük bir güç olacaktık ve o kadar çok para kazanacak ve borcu ödeyecektik, bu ülkenin hiç görmediği şeyleri yapacaktık” dedi.Trump ayrıca Beyaz Saray'a "sağduyuyu" geri getirmeyi amaçladığını belirtti:

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