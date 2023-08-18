https://sputniknews.com.tr/20230818/cem-uzan-monacoda-100-bin-euro-odullu-parti-duzenliyor-vizeniz-benden-basvurular-basladi-1074742638.html

Cem Uzan, Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenliyor: 'Vizeniz benden, başvurular başladı'

Cem Uzan, Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenliyor: 'Vizeniz benden, başvurular başladı'

İş insanı Cem Uzan, sosyal medyada gençlere bir çağrıda bulundu ve Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenleyeceğini açıkladı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T13:32+0300

2023-08-18T13:32+0300

2023-08-18T13:32+0300

yaşam

cem uzan

gençler

işsizlik

monaco

parti

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İş insanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Monaco'da parti düzenleyeceğini duyurdu.'Hayal et, bütün masrafların benden, vizen benden, katılmak senden' diyen Uzan, gençlere 'partileyelim' diyerek çağrıda bulundu.

https://sputniknews.com.tr/20230816/en-cok-schengen-reddi-veren-ulke-aciklandi-1074683784.html

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cem uzan, gençler, işsizlik, monaco, parti