https://sputniknews.com.tr/20230818/cem-uzan-monacoda-100-bin-euro-odullu-parti-duzenliyor-vizeniz-benden-basvurular-basladi-1074742638.html
Cem Uzan, Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenliyor: 'Vizeniz benden, başvurular başladı'
Cem Uzan, Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenliyor: 'Vizeniz benden, başvurular başladı'
İş insanı Cem Uzan, sosyal medyada gençlere bir çağrıda bulundu ve Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenleyeceğini açıkladı. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T13:32+0300
2023-08-18T13:32+0300
2023-08-18T13:32+0300
yaşam
cem uzan
gençler
işsizlik
monaco
parti
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İş insanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Monaco'da parti düzenleyeceğini duyurdu.'Hayal et, bütün masrafların benden, vizen benden, katılmak senden' diyen Uzan, gençlere 'partileyelim' diyerek çağrıda bulundu.
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cem uzan, gençler, işsizlik, monaco, parti
cem uzan, gençler, işsizlik, monaco, parti
Cem Uzan, Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenliyor: 'Vizeniz benden, başvurular başladı'
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İş insanı Cem Uzan, sosyal medyada gençlere bir çağrıda bulundu ve Monaco’da 100 bin euro ödüllü parti düzenleyeceğini açıkladı.
İş insanı Cem Uzan, sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve Monaco'da parti düzenleyeceğini duyurdu.
'Hayal et, bütün masrafların benden, vizen benden, katılmak senden' diyen Uzan, gençlere 'partileyelim' diyerek çağrıda bulundu.