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En çok Schengen reddi veren ülke açıklandı
En çok Schengen reddi veren ülke açıklandı
AB Komisyonu verileri Türkiye’nin geçen yıl en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ülke olduğunu gösteriyor. En fazla ret cevabı ise 48 bin başvuruyu geri... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
vize
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Avrupa Birliği Komisyonu verileri 2022’de sayısal olarak en fazla olumsuz cevabın Almanya’dan geldiğine işaret ediyor. 2021’de Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye geçen yıl 778 bin 409 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Schengen ülkeleri bu başvuruların 120 bin 876’sına ret yanıtı verdi. Türkiye’den 223 bin 699 başvuru alan Almanya, bunların 48 bin 40’ını çeşitli gerekçelerle reddetti. Almanya’nın ret cevabı vererek geri çevirdiği başvurular, toplam başvuru sayısının yüzde 40’ına denk geliyor.En düşük LüksemburgToplam ret sayısı bir kenara bırakılarak ülke bazlı ret oranlarına bakıldığında da Almanya’nın yüzde 20.4’lük ret oranıyla, yüzde 15.7 olarak tespit edilen ortalama ret oranının üzerine çıktığı ancak ilk sıralardan uzak olduğu görülüyor. Veriler, 2022’de Estonya’nın Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 52.1’ini, Finlandiya’nın yüzde 40.6’sını, Belçika’nın yüzde 37.7’sini reddettiğini gösteriyor. Türkiye’den en fazla başvuru alan ikinci ülke Yunanistan’ın ret oranı yüzde 13.5, üçüncü sıradaki Fransa’nın geri çevirme oranı ise yüzde 14.4 oldu. En az ret oranının tespit edildiği ülkeler ise yüzde 7.6’yla Lüksemburg, yüzde 7.93’le İtalya ve yüzde 10.85’le Polonya oldu.
https://sputniknews.com.tr/20230808/25-bin-dolar-karsiliginda-schengen-vizesi-dolandiriciligi-1074474007.html
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schengen, türkiye, vize, almanya, fransa
schengen, türkiye, vize, almanya, fransa

En çok Schengen reddi veren ülke açıklandı

09:31 16.08.2023
© DHASchengen vize başvurusu
Schengen vize başvurusu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
© DHA
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AB Komisyonu verileri Türkiye’nin geçen yıl en çok Schengen vizesi başvurusu yapan ülke olduğunu gösteriyor. En fazla ret cevabı ise 48 bin başvuruyu geri çeviren Almanya’dan geldi.
Avrupa Birliği Komisyonu verileri 2022’de sayısal olarak en fazla olumsuz cevabın Almanya’dan geldiğine işaret ediyor. 2021’de Rusya’nın ardından ikinci sırada yer alan Türkiye geçen yıl 778 bin 409 başvuruyla ilk sırada yer aldı. Schengen ülkeleri bu başvuruların 120 bin 876’sına ret yanıtı verdi. Türkiye’den 223 bin 699 başvuru alan Almanya, bunların 48 bin 40’ını çeşitli gerekçelerle reddetti. Almanya’nın ret cevabı vererek geri çevirdiği başvurular, toplam başvuru sayısının yüzde 40’ına denk geliyor.

En düşük Lüksemburg

Toplam ret sayısı bir kenara bırakılarak ülke bazlı ret oranlarına bakıldığında da Almanya’nın yüzde 20.4’lük ret oranıyla, yüzde 15.7 olarak tespit edilen ortalama ret oranının üzerine çıktığı ancak ilk sıralardan uzak olduğu görülüyor.
Veriler, 2022’de Estonya’nın Türkiye’den yapılan başvuruların yüzde 52.1’ini, Finlandiya’nın yüzde 40.6’sını, Belçika’nın yüzde 37.7’sini reddettiğini gösteriyor. Türkiye’den en fazla başvuru alan ikinci ülke Yunanistan’ın ret oranı yüzde 13.5, üçüncü sıradaki Fransa’nın geri çevirme oranı ise yüzde 14.4 oldu.
En az ret oranının tespit edildiği ülkeler ise yüzde 7.6’yla Lüksemburg, yüzde 7.93’le İtalya ve yüzde 10.85’le Polonya oldu.
25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
TÜRKİYE
25 bin dolar karşılığında Schengen Vizesi dolandırıcılığı
8 Ağustos, 13:46

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