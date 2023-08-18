https://sputniknews.com.tr/20230818/bitcoinde-sert-dusus-26-bin-seviyesine-indi-1074740734.html

Bitcoin'de sert düşüş: 26 bin seviyesine indi

Bitcoin'de sert düşüş: 26 bin seviyesine indi

Kripto para birimi Bitcoin, dün son zamanların en sert düşüşlerinden birini yaşadı. Aniden yüzde 9'a kadar değer kaybı yaşayan bitcoin 26 bin doların biraz... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T12:12+0300

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2023-08-18T12:12+0300

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Kripto para birimi Bitcoin, dün akşam keskin bir düştü yaşadı ve yüzde 9'a kadar düşerek 26 bin doların biraz üzerinde işlem gördü.Kripto para birimi en son yüzde 8'den fazla bir düşüşü yansıtan 26 bin 593,68 dolardan işlem gördü.Bitcoin'deki düşüş, The Wall Street Journal'ın Elon Musk tarafından yönetilen SpaceX'in 2022 ve 2021'de Bitcoin varlıklarının değerini toplam 373 milyon dolar olarak kaydettiğini ve uzay yolculuğu şirketini sattığını bildirmesinden birkaç saat sonra geldi.

https://sputniknews.com.tr/20230818/merkez-bankasindan-dolar-faiz-ve-enflasyon-tahmini-1074736460.html

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