Beyaz Saray'dan 'mini NATO' açıklaması: Planlarımızda yok

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, düzenlediği basın toplantısında, Maryland eyaletindeki ünlü başkanlık konutu Camp David'de ABD Başkanı Joe Biden, Japonya Başbakanı Fumio Kişida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol arasında yapılacak üçlü zirve hakkında konuştu.



Kirby, görüşmede liderlerin işbirliğini kurumsallaştırmanın yollarına odaklanacaklarını dile getirerek, üçlü zirvenin ilişkileri yeni bir düzeye taşıyacağını söyledi.



CNN'le yaptığı mülakatta üçlü zirvenin düzenlenmesinin arka planında 'mini NATO' kurma planları olduğuna dair iddialara da yanıt veren Kirby, "Bu tür görüşmeleri her yıl yapmaya, birbirimize karşı üstlenmeye hazır olduğumuz yükümlülüklerimizi her yıl duyurmaya çalışıyoruz. Fakat hiç kimse, 'Asya NATO'suna' ihtiyaç olduğunu söylemiyor" dedi.



Özellikle Çin'in zirveyi 'mini-NATO'nun ilanı' olarak nitelemesini de değerlendiren Kirby, "Bu doğru değil. Bence Çin yine aşırı tepki veriyor. Kimse üç ülke arasında bağlayıcı bir ittifaktan bahsetmiyor" ifadelerini kullandı.