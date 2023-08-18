https://sputniknews.com.tr/20230818/arastirma-almancilarin-yuzde-537si-yaninda-cikolata-getiriyor-1074745744.html

Araştırma: Almancıların yüzde 53.7'si yanında çikolata getiriyor

Araştırma: Almancıların yüzde 53.7'si yanında çikolata getiriyor

Araştırma şirketi Areda Survey her yaz yaşanan Almancıların yurda giriş hikayelerinden yola çıkarak “Almanya’nın Türkleri: Almancılar” araştırmasını... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T15:26+0300

2023-08-18T15:26+0300

2023-08-18T15:26+0300

yaşam

araştırma

çikolata

çikolata

türkiye

gurbetçi

araba

almanya

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Almanya’da yaşayan Türklere, akrabalarının onlardan en çok istediği şey ve Türkiye’de Almancı akrabalarının yolunu gözleyenlerin en çok ne istediği eşzamanlı olarak yapılan araştırmada soruldu. Araştırmaya göre Almancılar, akrabalarının kendilerinden yüzde 51,6 ile en çok çikolata istediğini belirtiyor. İkinci sırada yüzde 14,8 ile elektronik ürünler, üçüncü sırada ise yüzde 10,5 ile kahve yer alıyor. Türkiye’de yaşayan Almanya’daki akrabalarından gelecek hediyeleri bekleyenler ne düşünüyor? Almancı akrabalarının yolunu gözleyenlere göre yüzde 53,7 ile en çok çikolata bekleniyor. İkinci sırada yüzde 8,7 ile bıçak, üçüncü sırada yüzde 8,3 ile saat/parfüm yer alıyor.Yurda dönüş: Karayolu mu, havayolu mu?Almancıların Türkiye’ye gelirken ulaşım tercihleri ​​de ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Yurda dönüş yolunda Almancıların yüzde 47,8'i karayolunu ile seyahat etmeyi tercih ederken, yüzde 52,2'si hava yolunu tercih ediyor. Peki, yurda geliş sebepleri nedir?Almanya'nın serin atmosferinden Türkiye'nin sıcak güneşi, aile ve akrabalar, alışkanlıklar derken ilginç tercihler ve kültürel farklılıklarla dolu bir deneyimi beraberinde getiriyor. Yapılan araştırmaya göre, Almanya'dan Türkiye'ye gelen Almancıların yüzde 62,4'ü tatil için geldiğini belirtiyor. Yüzde 18,8'i aile ve akraba ziyareti, yüzde 5,9'u vatan ve memleket özlemi, yüzde 4,5'i alışveriş ve yüzde 3,5'i düğün için yurda geldiklerini ifade ediyor.Döner sorunsalı: Türk usulü mü, Alman usulü mü?Aile/akraba ziyaretlerinde bir araya gelinen yemek masaları ve tatil mizahının vazgeçilmez tartışmalarından biri olarak döner tercihleri… Alman usulü Türk döneri mi daha lezzetli yoksa Türk usulü döner mi? Araştırmaya göre Almancıların yüzde 65,8'i geleneksel Türk usulü döneri tercih ederken, yüzde 34,2'si Alman usulü Türk dönerini tercih ediyor.Türk halkının yüzde 46,1’i Almancıların konuşma aksanlarını ilginç buluyorHemen hemen her yaz yurda gelen Almancıların tercihleri ​​ve yaşam tarzı farklılıkları ülkemize renk katıyor. Peki, Türk akrabaları Almancıların en çok neyini ilginç bulunuyor? Araştırmaya göre Türk akrabaları Almancıların yüzde 46,1 ile en çok konuşma aksanlarını ilginç bulduğunu belirtiyor. Sırasıyla diğer ilginç bulunan özellikler ise; yüzde 30,7 ile dünya görüşleri, yüzde 12,3 ile giyim tarzları, yüzde 5,5 ile yemek yeme harcamaları ve yüzde 5,4 ile müzik zevkleri.Dönüş yolcuğunda ne var?Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları, vatan hasretini hafifletmek ve aidiyet duygularını canlı tutmak için yöresel ürün ve lezzetlerle dolu valizlerle Almanya'ya dönüyorlar. Araştırmaya göre yanlarında götürmeyi ihmal etmedikleri şeylerin ilk sırasında yüzde 28,5 ile tekstil ürünleri yer alıyor. İkinci sırada yüzde 22,7 ile Türk kahvesi, üçüncü sırada yüzde 21,8 ile isot-acı biber ve baharat, dördüncü sırada yüzde 14,1 ile baklava ve lokum, beşinci sırada ise yüzde 4,9 ile yufka bulunuyor.MetodolojiBu çalışma, Türkiye ve Almanya’da yaşayan 1.188 Türk vatandaşının katılımıyla 9 -14 Ağustos 2023 tarihleri arasında kantitatif araştırma yönteminde CAWI tekniği ile ‘Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli’ kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

https://sputniknews.com.tr/20230814/gurbetciler-arabali-trenle-donuyor-edirneden-avusturyaya-35-saatlik-yolculuk-1074621265.html

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araştırma, çikolata, çikolata, türkiye, gurbetçi, araba, almanya