https://sputniknews.com.tr/20230814/gurbetciler-arabali-trenle-donuyor-edirneden-avusturyaya-35-saatlik-yolculuk-1074621265.html
Gurbetçiler arabalı trenle dönüyor: Edirne’den Avusturya’ya 35 saatlik yolculuk
Gurbetçiler arabalı trenle dönüyor: Edirne’den Avusturya’ya 35 saatlik yolculuk
Tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, geri dönüşü başladı. Bazı gurbetçiler, Avrupa’ya dönüş yolunda “arabalı tren”i tercih ediyor. Gurbetçiler... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T10:18+0300
2023-08-14T10:18+0300
2023-08-14T10:18+0300
yaşam
türkiye
gurbetçi
tatil
tren
araba
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Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, dönüş yolculuğu başladı.Memleketlerinde tatillerini geçiren gurbetçilerin bir kısmı, yaşadıkları ülkelere "arabalı tren" ile dönüyor.Araçlarını Edirne Garı’nda vagona yükleyip kompartımanlara geçen gurbetçiler, dönüş yolculuğunun keyfini çıkartıyor.Edirne'den hareket eden “Optima Ekspres” Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya güzergahından yaklaşık 35 saatte son durağı Avusturya’nın Villach şehrine ulaşıyor.Almanya'nın Münih kentine dönen Cengiz Güneş, tatilin güzel geçtiğini ancak dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu söyledi.Dönüş yolunda treni tercih ettiğini belirten Güneş, “Trenle yolculuk yapmak rahat ve konforlu. Trenin içerisinde açık restoran dahil her şey var. Her şey mükemmel, istediğini bulabiliyorsun. Yatarak yolculuk yapıyorsunuz.” dedi.Memleketi Kayseri'den Almanya'ya dönen Orhan Uğur da tatilde sılayırahim yaptığını ve tüm Türkiye'yi dolaştığını dile getirdi.Türkiye'ye gelirken karayolunu tercih ettiğini anlatan Uğur, şunları kaydetti:Avusturya'nın Salzburg şehrine dönen Cevdet Teke, gelirken karayolunu kullandığını ancak dönüşte Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan yoğunlukta aracıyla beklememek için treni tercih ettiğini anlattı.Almanya'ya dönen Hasan Sancaktar ise Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan araç yoğunluğunda beklememek için arabalı trenle yolculuk yaptığını söyledi.Trenle yolculuğun avantajlı olduğunu anlatan Sancaktar, “Bu yolculuğun en güzel avantajı rahat ediyorsun. Oturuyorsun, kalkıyorsun, yatıyorsun, yemeğini yiyorsun, suyunu içiyorsun, rahatça ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Herkese arabalı treni tavsiye ediyorum.” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230725/gurbetci-akini-devam-ediyor-295-bin-979-arac-giris-yapti-1073958281.html
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türkiye, gurbetçi, tatil, tren, araba
türkiye, gurbetçi, tatil, tren, araba
Gurbetçiler arabalı trenle dönüyor: Edirne’den Avusturya’ya 35 saatlik yolculuk
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Tatillerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin, geri dönüşü başladı. Bazı gurbetçiler, Avrupa’ya dönüş yolunda “arabalı tren”i tercih ediyor. Gurbetçiler, araçlarını Edirne Garı’nda vagona yükleyip kompartımanlara geçerek arabalı trenle dönüş yolculuğu yapıyor.
Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin, dönüş yolculuğu başladı.
Memleketlerinde tatillerini geçiren gurbetçilerin bir kısmı, yaşadıkları ülkelere "arabalı tren" ile dönüyor.
Araçlarını Edirne Garı’nda vagona yükleyip kompartımanlara geçen gurbetçiler, dönüş yolculuğunun keyfini çıkartıyor.
Edirne'den hareket eden “Optima Ekspres” Bulgaristan, Sırbistan, Hırvatistan, Slovenya güzergahından yaklaşık 35 saatte son durağı Avusturya’nın Villach şehrine ulaşıyor.
Almanya'nın Münih kentine dönen Cengiz Güneş, tatilin güzel geçtiğini ancak dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu söyledi.
Dönüş yolunda treni tercih ettiğini belirten Güneş, “Trenle yolculuk yapmak rahat ve konforlu. Trenin içerisinde açık restoran dahil her şey var. Her şey mükemmel, istediğini bulabiliyorsun. Yatarak yolculuk yapıyorsunuz.” dedi.
Memleketi Kayseri'den Almanya'ya dönen Orhan Uğur da tatilde sılayırahim yaptığını ve tüm Türkiye'yi dolaştığını dile getirdi.
Türkiye'ye gelirken karayolunu tercih ettiğini anlatan Uğur, şunları kaydetti:
“Dönüşte de ilk kez treni denemek, trenle yolculuğu öğrenmek istedik. Türkiye'de çok gezdik dönüşte rahat yolculuk yapmak için treni tercih ettik. Tabi dönüş yolculuğu nasıl olursa olsun hüzünlü. ‘Balık sudan çıkmayınca suyun kıymetini bilmezmiş’ derler. Tabi memleket hasreti bizim içimizde yanan bir ateş. Ağacın dalları meyvesi orada olabilir ama kökümüz memlekette. Memleketin tozu toprağı da olsa insana hoş gelir. Vatanına milletine bağlı insanlarız. Köyümüze gelip oranın tozunu bile çekmek bizim için önemli bir duygu."
Avusturya'nın Salzburg şehrine dönen Cevdet Teke, gelirken karayolunu kullandığını ancak dönüşte Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan yoğunlukta aracıyla beklememek için treni tercih ettiğini anlattı.
Almanya'ya dönen Hasan Sancaktar ise Macaristan, Bulgaristan ve Sırbistan sınır kapılarında oluşan araç yoğunluğunda beklememek için arabalı trenle yolculuk yaptığını söyledi.
Trenle yolculuğun avantajlı olduğunu anlatan Sancaktar, “Bu yolculuğun en güzel avantajı rahat ediyorsun. Oturuyorsun, kalkıyorsun, yatıyorsun, yemeğini yiyorsun, suyunu içiyorsun, rahatça ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun. Herkese arabalı treni tavsiye ediyorum.” diye konuştu.