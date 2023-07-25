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https://sputniknews.com.tr/20230725/gurbetci-akini-devam-ediyor-295-bin-979-arac-giris-yapti-1073958281.html
Gurbetçi akını devam ediyor, 295 bin 979 araç giriş yaptı: 'Gurbet zor, özlem çok'
Gurbetçi akını devam ediyor, 295 bin 979 araç giriş yaptı: 'Gurbet zor, özlem çok'
Avrupa'da yaşayan Türklerin kara yoluyla yurda gelişlerde kullandığı Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından, tatil sezonunun... 25.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-25T15:10+0300
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yaşam
türkiye
gurbetçi
almanya
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İzin döneminin başlamasının ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türkler, uzun bir yolculuğun ardından sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapıyor.Gurbetçilerin en çok kullandığı sınır kapısı her yıl olduğu gibi Kapıkule oldu. 179 bin 835 araç ve 737 bin 639 yolcu ile ilk sırada yer alan Kapıkule’yi 49 bin 194 araç ve 193 bin 371 yolcu ile İpsala, 32 bin 869 araç ve 129 bin 378 yolcu ile Hamzabeyli, 19 bin 606 araç ve 87 bin 267 yolcu ile Dereköy, 14 bin 475 araç ve 38 bin 834 yolcu ile Pazarkule takip etti.Almanya’nın başkenti Berlin’den ailesiyle birlikte gelen Yunus Emre Kahraman, AA muhabirine, vatanına geldiği için mutlu olduğunu söyledi.Memlekete varışını Türkçe şarkılarla kutladığını belirten Kahraman, “İnşallah memleketimize birazdan ayak basacağız. Dört gözle bekledik bir senedir, gelmek nasip oldu çok şükür. Eşim de ben de orada doğup büyüdük fakat her zaman memleket olarak Türkiye’mizi gördük ve görmeye devam edeceğiz inşallah. Memleketimizin taşını toprağını görmeye geldik.” diye konuştu.lmanya’dan Sakarya’ya giden Sedat Şaban da cumartesi sabahtan beri yolda olduğunu söyledi.Vatana gelmenin ayır bir his olduğunu ifade eden Şaban, “Gurbet zor, özlem çok. Allah bu yolculuğu yapan vatandaşlarımıza güç kuvvet versin. Bambaşka bir his, evimdeyim.” dedi.Fransa’da yaşayan Pınar Kendigelen de bir aylık izin için büyük bir hevesle ülkesine geldiğini söyledi.
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türkiye, gurbetçi, almanya

Gurbetçi akını devam ediyor, 295 bin 979 araç giriş yaptı: 'Gurbet zor, özlem çok'

15:10 25.07.2023 (güncellendi: 15:11 25.07.2023)
© İHATatilleri biten gurbetçiler dönüş yolunda
Tatilleri biten gurbetçiler dönüş yolunda - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2023
© İHA
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Avrupa'da yaşayan Türklerin kara yoluyla yurda gelişlerde kullandığı Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule ve Dereköy sınır kapılarından, tatil sezonunun başladığı 22 Haziran'dan bu yana 295 bin 979 araç ile 1 milyon 186 bin 489 yolcu giriş yaptı.
İzin döneminin başlamasının ardından yaşadıkları Avrupa ülkelerinden yola çıkan Türkler, uzun bir yolculuğun ardından sınır kapılarındaki pasaport ve gümrük kontrolleri sonrası yurda giriş yapıyor.
Gurbetçilerin en çok kullandığı sınır kapısı her yıl olduğu gibi Kapıkule oldu. 179 bin 835 araç ve 737 bin 639 yolcu ile ilk sırada yer alan Kapıkule’yi 49 bin 194 araç ve 193 bin 371 yolcu ile İpsala, 32 bin 869 araç ve 129 bin 378 yolcu ile Hamzabeyli, 19 bin 606 araç ve 87 bin 267 yolcu ile Dereköy, 14 bin 475 araç ve 38 bin 834 yolcu ile Pazarkule takip etti.
Almanya’nın başkenti Berlin’den ailesiyle birlikte gelen Yunus Emre Kahraman, AA muhabirine, vatanına geldiği için mutlu olduğunu söyledi.
Memlekete varışını Türkçe şarkılarla kutladığını belirten Kahraman, “İnşallah memleketimize birazdan ayak basacağız. Dört gözle bekledik bir senedir, gelmek nasip oldu çok şükür. Eşim de ben de orada doğup büyüdük fakat her zaman memleket olarak Türkiye’mizi gördük ve görmeye devam edeceğiz inşallah. Memleketimizin taşını toprağını görmeye geldik.” diye konuştu.
lmanya’dan Sakarya’ya giden Sedat Şaban da cumartesi sabahtan beri yolda olduğunu söyledi.
Vatana gelmenin ayır bir his olduğunu ifade eden Şaban, “Gurbet zor, özlem çok. Allah bu yolculuğu yapan vatandaşlarımıza güç kuvvet versin. Bambaşka bir his, evimdeyim.” dedi.
Fransa’da yaşayan Pınar Kendigelen de bir aylık izin için büyük bir hevesle ülkesine geldiğini söyledi.
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