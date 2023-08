https://sputniknews.com.tr/20230818/almanyada-yasayan-rocky-sifayi-diyarbakirda-buldu-1074743645.html

'Almanya'da yaşayan 'Rocky', şifayı Diyarbakır'da buldu

'Almanya'da yaşayan 'Rocky', şifayı Diyarbakır'da buldu

Almanya’da 3 yaşındaki Rocky isimli köpeğinin hastalığına çare bulamayan Gurbet Dilek, geldiği Diyarbakır Hayvan Hastanesi’nde köpeğinin kafa travmasından... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T13:55+0300

2023-08-18T13:55+0300

2023-08-18T13:55+0300

yaşam

köpek

türkiye

almanya

veteriner

travma

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074743487_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cdde82a7cc5c070fc3e63bcf09a59ad9.jpg

3 ay önce Almanya’da kaybolan 3 yaşındaki Rocky isimli köpek, sahibi tarafından bulunduktan sonra rahatsızlığının olduğu fark edildi. Defalarca kez Almanya’da veterinerbhekimlere köpeğini tedavi amaçlı götüren Demir Gurbet Dilek, soruna çare bulunamayınca araştırmaları sonucu Diyarbakır’a geldi.Rocky köpeğin kente getirildiği günün 2 saat içerisinde Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen’in yaptığı tetkikler sonucu kafa travmasından kaynaklı hastalığının söz konusu olduğu öğrenildi.Dr. İçen tarafından hemen tedavi altına alınan Rocky, kafasında oluşan ödemin atılması için süreci başladı.Almanya’da defalarca kez köpeğini götürdüğü veteriner hekimlerinin derdine çare bulamadığını ifade eden Demir Gurbet Dilek, köpeğinin sağlığına kavuşmasının sevincini yaşadığını belirtti.'Köpeğim Almanya’da 2-3 ay boyunca hasta şekilde acı çekti'Erken teşhis konulmadığı için köpeğinin hastalığının daha da ilerlemiş olduğunu kaydeden Dilek, “Almanya’dan Hayvan Hastanesi’ne geldim. Köpeğim hasta olduğu için tedavi ettirmek amaçlı geldim. Köpeğime hastalığından dolayı Almanya’da teşhis koyamadılar. Almanya’da da iki defa doktorlara götürdüm ama buradaki doktorlar gibi üzerinde durmadılar. O kadar para verdim ve bana köpeğimin ne sorunu olduğunu söyleyemediler. Diyarbakır’daki Hayvan Hastanesi’ne geldik ve 2 saat geçmeden bir röntgenle köpeğimin neyi olduğunu öğrendik. Ama şu an eskisi gibi oynamıyor. Almanya’da erken teşhis koysaydılar belki daha çabuk iyileşirdi. Köpeğim Almanya’da 2-3 ay böyle hasta şekilde çekti. Buraya geldiğimin günü tedaviye başladık. Bu bana çok dokundu” dedi.'Köpeğimin dermanını Diyarbakır’da buldum'Köpeğinin tedavisinin yapıldığı için mutu olduğunu kaydeden Dilek, “Köpeğim 3 yaşında ve her şeyi anlıyor. Otur dedim mi oturuyor, kalk dedim mi kalkıyor. Ona çok ilgili gösterdim. Şu an durumu çok iyi ve çok rahatlamış. Eski haliyle karşılaştırdığımda fark olduğunu net bir şekilde görüyorum. Tedavisinin yapıldığı için çok mutluyum. Almanya ve Avrupa diyorsunuz ama köpeğimin dermanını Diyarbakır’da buldum. Şu anda köpeğimi emin ellerde hissediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.Köpeğin Almanya’daki hastanede kalması bin 850 euroDicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan İçen, “Sabah saat 10.00 sıralarında Almanya’dan geldiğini söyleyen bir hasta sahibimiz oldu. Almanya’da köpeğini kaybettiğini ve 10 gün sonra bulduğunu söylediler. Şahıs köpeğini bulduğunda iştahsız olduğunu fark ediyor. Almanya’da köpeğini iki defa veteriner hekime götürmesine rağmen herhangi bir çözüm bulamadığını ve köpeğinin hastanede kaldığı takdirde en az bin 850 euro masraf çıkacağını söylemişler kendisine. Arkadaşımız bir iş nedeniyle Diyarbakır’a geldiğini ve gelirken köpeğini bırakamadığı için burada tedavi ettirmek istediğini söyledi” diye konuştu.Rocky’nin tedavisinde olumlu sonuç aldıklarını söyleyen İçen, “Yaptığımız muayenede hayvanda nörolojik bir problem olduğunu fark ettik. Bu problem esnasında köpeğin kafa travması ile ilgili bir şeyin olup olmadığını öğrenmek için radyolojik görüntülerini çektik. Bu görüntülerde bir kafa travmasının yaşandığını gördük. Kafanın hareketsiz eklem bölgelerinde bir ayrılma olduğunu ve kafada ciddi ödemin olduğunu fark ettik. Kafadaki ödemi azaltmak için daha sonra tedaviye aldık. Tedavimiz şu an için çok şükür olumlu sonuç vermeye başladı” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230802/14-bin-dolara-yaptirdigi-ozel-kopek-kostumuyle-geziyor-1074272838.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

köpek, türkiye, almanya, veteriner, travma