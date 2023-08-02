https://sputniknews.com.tr/20230802/14-bin-dolara-yaptirdigi-ozel-kopek-kostumuyle-geziyor-1074272838.html

14 bin dolara yaptırdığı özel köpek kostümüyle geziyor

14 bin dolara yaptırdığı özel köpek kostümüyle geziyor

Japon adam, 14 bin dolara yaptırdığı özel köpek kostümüyle gezmeye karar verdi. Gerçekçi kostümüyle hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen fenomen, Youtube'da... 02.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-02T10:28+0300

2023-08-02T10:28+0300

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yaşam

köpek

kostüm

japon

japonya

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Japonya'da bir adam, internette dikkatini çeken ultra gerçekçi bir Collie cinsi köpek kostümü için yaklaşık 14 bin dolar harcadı.Kendisine 'Toco' adını koyan 'köpek adam', 2 milyon yen'e (14 bin dolar) mal olan ve yapımı 40 gün süren kostümle viral oldu.Haziran 2022'de paylaşılan bir YouTube videosunda Toco, çocukluğundan beri hep hayvan olma hayali kurduğunu söyledi. Japon fenomen, "Hayallerim gerçek oldu" ifadelerini kullandı. Diğer cinslere göre daha gerçekçi bir görüntü çizdiği için Collie cinsini tercih ettiğini söyleyen Toco, ilk kez kostümüyle halka karışmadan önce 'gergin ve ürkek' hissettiğini belirtti.Toco'nun maceralarının yayınlandığı 'I Want to Be an Animal' (Hayvan Olmak İstiyorum) adlı YouTube kanalının 40 bin takipçisi bulunuyor. Bazı kullanıcılar kostümün gerçekçi görünümü karşısında şaşkınlığını dile getirirken, bazıları ise kostümü 'rahatsız edici' ve 'tuhaf' olarak nitelendirdi.

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