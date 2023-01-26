https://sputniknews.com.tr/20230126/parasi-neyse-verip-insanlarla-iliski-kurmaktan-kurtuldu-tum-sorunlarimi-ardimda-birakiyorum-1066206847.html

'Parası neyse verip' insanlarla ilişki kurmaktan kurtuldu: Tüm sorunlarımı ardımda bırakıyorum

'Parası neyse verip' insanlarla ilişki kurmaktan kurtuldu: Tüm sorunlarımı ardımda bırakıyorum

Japonya'da bir mühendis, 'insan olmanın getirdiği zorluktan kaçmak istediği için' kendine 23 bin dolara kurt kostümü yaptırdı. Hayatını artık kurt kostümüyle... 26.01.2023, Sputnik Türkiye

2023-01-26T13:15+0300

2023-01-26T13:15+0300

2023-01-26T13:15+0300

yaşam

japonya

kurt

kostüm

cosplay

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Japonya'da yaşayan Toru Ueda isimli mühendis, yoğun bir haftanın ardından kendisine vakit ayırmayı seviyor. Ancak dışarıda arkadaşlarıyla buluşmak yerine Ueda, dev kurt kostümünü giyip evinde kalmayı tercih ediyor.Tokyolu mühendis, hayvanlara yönelik takıntısının, insan olmanın getirdiği zorluklardan kaçmak istemesinden ortaya çıktığını söylüyor. Yaklaşık 3 milyon yen (23 bin dolar) maliyetindeki kurt kostümünü giydiğinde 'artık bir insan gibi hissetmediğini' söyleyen 32 yaşındaki Ueda, "Bu sayede tüm insan ilişkilerinden kurtuluyorum. İşe ve diğer şeylere dair tüm sorunları unutabiliyorum" diye konuşuyor.Kostüm, genellikle televizyon dizileri ve filmler için kostüm üreten Zeppet isimli bir şirket tarafından, geçtiğimiz yaz hazırlandı. Ueda, kostümün detayları için şirket ekibiyle çok sayıda görüşme yaptığını, bu sayede detayları istediği gibi şekillendirdiklerini belirtti.İnsan boyutunda ve mümkün olduğunca gerçekçi olmasını istediği kostümü Japon mühendis, 4 ayak yerine 2 ayak üzerinde yürünmeye müsait şekilde tasarlattı.Zeppet şirketi, daha önce de insan boyutunda bir collie köpeği kostümü hazırlamıştı. Collie kostümü ise 15 bin 400 dolar değerindeydi.Japonya'da cosplay her ne kadar popüler olsa da arkadaşlarının herhangi bir kostüm giymediğini söyleyen Ueda, kurt kostümü giymenin kendisine günlük hayatta sahip olmadığı bir güç verdiğini dile getirdi:

japonya

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japonya, kurt, kostüm, cosplay