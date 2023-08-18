https://sputniknews.com.tr/20230818/ahmet-hakan-imamoglu-politikasi-iste-boyle-olur-1074740249.html
Ahmet Hakan: İmamoğlu politikası işte böyle olur
Ahmet Hakan: İmamoğlu politikası işte böyle olur
Ahmet Hakan, AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu,'na ilişkin farklı bir yol izlediğini öne sürdü ve "İmamoğlu politikası işte böyle olur" dedi. 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T12:00+0300
2023-08-18T12:00+0300
2023-08-18T12:03+0300
politika
ekrem imamoğlu
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
abdulkadir uraloğlu
mehmet şimşek
ak parti
chp
istanbul
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti'nin bugüne kadar izlediği İmamoğlu politikasını değiştirdiğini dile getirdi.Ahmet Hakan şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230818/ekrem-imamoglundan-bakan-simseke-tesekkur-onay-verdi-1074736909.html
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ekrem imamoğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, mehmet şimşek, ak parti, chp, istanbul
ekrem imamoğlu, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, mehmet şimşek, ak parti, chp, istanbul
Ahmet Hakan: İmamoğlu politikası işte böyle olur
12:00 18.08.2023 (güncellendi: 12:03 18.08.2023) Abone ol
Ahmet Hakan, AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu,'na ilişkin farklı bir yol izlediğini öne sürdü ve "İmamoğlu politikası işte böyle olur" dedi.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında
AK Parti'nin bugüne kadar izlediği İmamoğlu politikasını değiştirdiğini dile getirdi.
Ahmet Hakan şunları ifade etti:
"AK Parti’nin bu zamana kadar izlediği İmamoğlu politikası nasıldı? İmamoğlu’yla uğraşalım. Zinhar diyalog kurmayalım. Hiç pas vermeyelim. Her durumda polemik yapalım. Kıyasıya mücadele edelim. Bu politika yüzünden İmamoğlu. Kutuplaşmadan alabildiğine yararlandı, hak etmediği ölçüde gündem oldu, konu asla icraatına gelemedi. Kısacası bu politika İmamoğlu’na yaradı, AK Parti’ye yaramadı. Sanırım artık bu politika değişiyor. İmamoğlu konusunda sessiz sedasız bir normalleşme dönemi başlıyor. Bunun ilk işaretini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi. İstanbul ve deprem konulu çalışmalara İBB’yi de davet etti Özhaseki. Sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da İmamoğlu ile görüştü. Ve en son Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İmamoğlu ile bir araya geldi. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu politika değişikliği İmamoğlu’nun işini zorlaştırır, AK Parti’nin işini kolaylaştırır."