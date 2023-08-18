Ahmet Hakan: İmamoğlu politikası işte böyle olur

"AK Parti’nin bu zamana kadar izlediği İmamoğlu politikası nasıldı? İmamoğlu’yla uğraşalım. Zinhar diyalog kurmayalım. Hiç pas vermeyelim. Her durumda polemik yapalım. Kıyasıya mücadele edelim. Bu politika yüzünden İmamoğlu. Kutuplaşmadan alabildiğine yararlandı, hak etmediği ölçüde gündem oldu, konu asla icraatına gelemedi. Kısacası bu politika İmamoğlu’na yaradı, AK Parti’ye yaramadı. Sanırım artık bu politika değişiyor. İmamoğlu konusunda sessiz sedasız bir normalleşme dönemi başlıyor. Bunun ilk işaretini Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki verdi. İstanbul ve deprem konulu çalışmalara İBB’yi de davet etti Özhaseki. Sonra Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da İmamoğlu ile görüştü. Ve en son Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İmamoğlu ile bir araya geldi. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu politika değişikliği İmamoğlu’nun işini zorlaştırır, AK Parti’nin işini kolaylaştırır."