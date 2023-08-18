https://sputniknews.com.tr/20230818/abdnin-ardindan-japon-ordusunda-da-taciz-skandali-vakalar-ortbas-edildi-1074746054.html

ABD'nin ardından Japon ordusunda da taciz skandalı: Vakalar örtbas edildi

ABD'nin ardından Japon ordusunda da taciz skandalı: Vakalar örtbas edildi

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki zorbalık ve taciz vakalarını araştıran uzmanlar heyeti, denetçilerin olayları... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T15:24+0300

2023-08-18T15:24+0300

2023-08-18T15:24+0300

dünya

japonya

cinsel istismar

taciz

cinsel taciz

zorbalık

örtbas

dava

japonya öz savunma kuvvetleri

japonya savunma bakanlığı

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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki zorbalık ve taciz vakalarını araştıran uzman heyeti rapor yayınladı.Rapora göre denetçilerin olayları araştırmada isteksiz olduğu ya da vakaları örtbas etme eğiliminde olduğu ortaya çıktı.Eski bir askeri personel tarafından açılan cinsel istismar davası sonrasında görevlendirilen heyet, incelenen bin 325 vakada kurbanların yüzde 60’ından fazlasının sisteme güven eksikliği veya misilleme korkusu nedeniyle SDF veya bakanlıktan yardım talebinde bulunmadığını tespit etti.Daha önce zorbalık ve taciz nedeniyle yardım talebinde bulunan 400 kişinin çoğunun yeterli desteği alamadığını tespit eden heyet, bildirilen vakaların yaklaşık yüzde 80’ini "gücün kötüye kullanımı", yaklaşık yüzde 12’sini ise "cinsel taciz" şikayetlerinin oluşturduğunu belirledi.Heyet tarafından hazırlanan raporda Japonya Savunma Bakanlığı mağdurların şikayette bulunurken güven duymasını sağlayacak bir soruşturma sistemi inşa etme tavsiyesine bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20230818/pentagonda-cinsel-istismar-skandali-reform-cagrisi-yapildi-1074735453.html

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