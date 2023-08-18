https://sputniknews.com.tr/20230818/abdnin-ardindan-japon-ordusunda-da-taciz-skandali-vakalar-ortbas-edildi-1074746054.html
ABD'nin ardından Japon ordusunda da taciz skandalı: Vakalar örtbas edildi
ABD'nin ardından Japon ordusunda da taciz skandalı: Vakalar örtbas edildi
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki zorbalık ve taciz vakalarını araştıran uzmanlar heyeti, denetçilerin olayları... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T15:24+0300
2023-08-18T15:24+0300
2023-08-18T15:24+0300
dünya
japonya
cinsel istismar
taciz
cinsel taciz
zorbalık
örtbas
dava
japonya öz savunma kuvvetleri
japonya savunma bakanlığı
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki zorbalık ve taciz vakalarını araştıran uzman heyeti rapor yayınladı.Rapora göre denetçilerin olayları araştırmada isteksiz olduğu ya da vakaları örtbas etme eğiliminde olduğu ortaya çıktı.Eski bir askeri personel tarafından açılan cinsel istismar davası sonrasında görevlendirilen heyet, incelenen bin 325 vakada kurbanların yüzde 60’ından fazlasının sisteme güven eksikliği veya misilleme korkusu nedeniyle SDF veya bakanlıktan yardım talebinde bulunmadığını tespit etti.Daha önce zorbalık ve taciz nedeniyle yardım talebinde bulunan 400 kişinin çoğunun yeterli desteği alamadığını tespit eden heyet, bildirilen vakaların yaklaşık yüzde 80’ini "gücün kötüye kullanımı", yaklaşık yüzde 12’sini ise "cinsel taciz" şikayetlerinin oluşturduğunu belirledi.Heyet tarafından hazırlanan raporda Japonya Savunma Bakanlığı mağdurların şikayette bulunurken güven duymasını sağlayacak bir soruşturma sistemi inşa etme tavsiyesine bulunuldu.
https://sputniknews.com.tr/20230818/pentagonda-cinsel-istismar-skandali-reform-cagrisi-yapildi-1074735453.html
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japonya, cinsel istismar, taciz, cinsel taciz, zorbalık, örtbas, dava, japonya öz savunma kuvvetleri , japonya savunma bakanlığı, rapor
japonya, cinsel istismar, taciz, cinsel taciz, zorbalık, örtbas, dava, japonya öz savunma kuvvetleri , japonya savunma bakanlığı, rapor
ABD'nin ardından Japon ordusunda da taciz skandalı: Vakalar örtbas edildi
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Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki zorbalık ve taciz vakalarını araştıran uzmanlar heyeti, denetçilerin olayları araştırmada isteksiz olduğu ya da vakaları örtbas etme eğiliminde olduğu sonucuna vardı.
Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve Japonya Savunma Bakanlığı bünyesindeki zorbalık ve taciz vakalarını araştıran uzman heyeti rapor yayınladı.
Rapora göre denetçilerin olayları araştırmada isteksiz olduğu ya da vakaları örtbas etme eğiliminde olduğu ortaya çıktı.
Eski bir askeri personel tarafından açılan cinsel istismar davası sonrasında görevlendirilen heyet, incelenen bin 325 vakada kurbanların yüzde 60’ından fazlasının sisteme güven eksikliği veya misilleme korkusu nedeniyle SDF veya bakanlıktan yardım talebinde bulunmadığını tespit etti.
Daha önce zorbalık ve taciz nedeniyle yardım talebinde bulunan 400 kişinin çoğunun yeterli desteği alamadığını tespit eden heyet, bildirilen vakaların yaklaşık yüzde 80’ini "gücün kötüye kullanımı", yaklaşık yüzde 12’sini ise "cinsel taciz" şikayetlerinin oluşturduğunu belirledi.
Heyet tarafından hazırlanan raporda Japonya Savunma Bakanlığı mağdurların şikayette bulunurken güven duymasını sağlayacak bir soruşturma sistemi inşa etme tavsiyesine bulunuldu.