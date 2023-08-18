https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-harris-ukraynanin-taarruzu-basarisiz-oldu-zafer-sansi-yok-1074750193.html

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın taarruzu başarısız oldu, zafer şansı yok

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın taarruzu başarısız oldu, zafer şansı yok

ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Harris, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğu nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T17:14+0300

2023-08-18T17:14+0300

2023-08-18T17:14+0300

ukrayna krizi

barış

barış görüşmeleri

rusya

ukrayna

ukrayna krizi

abd

andy harris

abd temsilciler meclisi

taarruz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074750036_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e4799cfeb53af976c0244fa5a1f33f5.jpg

Virginia merkezli Politico’nun haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andy Harris, “Direkt söylüyorum, karşı taarruz başarısız oldu” ifadesini kullandı.Harris’in görüşüne göre, ABD’nin yardımı olmasaydı Zelenskiy ‘utanç verici bir şekilde kaybederdi’ ve şimdi çatışmaya çözüm bulunması gerekiyor.Kiev’in zafer şansı kalmadığını söyleyen ABD’li politikacı, “Bence gerçekten barış görüşmeleri için çağrı yapmanın zamanı geldi. Başkan Zelenskiy'nin bunu istemediğini biliyorum” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-basini-bazi-kongre-uyeleri-kieve-yonelik-yeni-askeri-pakete-karsi-cikti-1074747244.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

barış, barış görüşmeleri, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, andy harris, abd temsilciler meclisi, taarruz, saldırı, savunma