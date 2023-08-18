https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-temsilciler-meclisi-uyesi-harris-ukraynanin-taarruzu-basarisiz-oldu-zafer-sansi-yok-1074750193.html
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın taarruzu başarısız oldu, zafer şansı yok
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın taarruzu başarısız oldu, zafer şansı yok
ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Harris, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğu nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T17:14+0300
2023-08-18T17:14+0300
2023-08-18T17:14+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
abd
andy harris
abd temsilciler meclisi
taarruz
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Virginia merkezli Politico’nun haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andy Harris, “Direkt söylüyorum, karşı taarruz başarısız oldu” ifadesini kullandı.Harris’in görüşüne göre, ABD’nin yardımı olmasaydı Zelenskiy ‘utanç verici bir şekilde kaybederdi’ ve şimdi çatışmaya çözüm bulunması gerekiyor.Kiev’in zafer şansı kalmadığını söyleyen ABD’li politikacı, “Bence gerçekten barış görüşmeleri için çağrı yapmanın zamanı geldi. Başkan Zelenskiy'nin bunu istemediğini biliyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-basini-bazi-kongre-uyeleri-kieve-yonelik-yeni-askeri-pakete-karsi-cikti-1074747244.html
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barış, barış görüşmeleri, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, abd, andy harris, abd temsilciler meclisi, taarruz, saldırı, savunma
ABD Temsilciler Meclisi üyesi Harris: Ukrayna’nın taarruzu başarısız oldu, zafer şansı yok
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ABD Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi üyesi Harris, Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olduğu nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in görüşmeleri kabul etmek zorunda kalacağını belirtti.
Virginia merkezli Politico
’nun haberine göre, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Andy Harris
, “Direkt söylüyorum, karşı taarruz başarısız oldu”
ifadesini kullandı.
Harris’in görüşüne göre, ABD’nin yardımı olmasaydı Zelenskiy ‘utanç verici bir şekilde kaybederdi’ ve şimdi çatışmaya çözüm bulunması gerekiyor.
Kiev’in zafer şansı kalmadığını söyleyen ABD’li politikacı, “Bence gerçekten barış görüşmeleri için çağrı yapmanın zamanı geldi. Başkan Zelenskiy'nin bunu istemediğini biliyorum” dedi.