https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-basini-bazi-kongre-uyeleri-kieve-yonelik-yeni-askeri-pakete-karsi-cikti-1074747244.html
ABD basını: Bazı Kongre üyeleri, Kiev'e yönelik yeni askeri pakete karşı çıktı
ABD basını: Bazı Kongre üyeleri, Kiev'e yönelik yeni askeri pakete karşı çıktı
ABD istihbaratının Ukrayna'nın karşı saldırısıyla ilgili olumsuz rapor geçmesi sonrası bazı Kongre üyelerinin Kiev'e yeni askeri yardım paketi sunulmasına... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-18T16:14+0300
2023-08-18T16:14+0300
2023-08-18T16:14+0300
ukrayna krizi
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demokrat
cumhuriyetçi parti
demokratlar
kongre
joe biden
ukrayna
ukrayna krizi
yardım paketi
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ABD merkezli Washington Post gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Kongre'ye milyar dolarlık yeni yardım paketi önergesine Kongre üyelerinden gelen tepkileri yazdı.Gazete, ABD istihbaratının Ukrayna'nın karşı saldırısıyla ilgili olumsuz tahmininin ardından Cumhuriyetçilerin Biden'ın talebine karşı çıkmaya başladığını belirtti.ABD istihbaratının raporunda Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Melitopol kentine kadar ilerleyemeceğinin öngörüldüğünü aktaran gazete, ABD'li ajanların bu değerlendirmesinin Kongre'deki kapalı toplantılarda yoğun tartışmaları beraberinde getirdiğinin altını çizdi.Haberde, diğer Cumhuriyetçiler ile 'şahin' Demokratların ABD yönetimini Ukrayna'ya daha güçlü silahlar gönderilmemesi konusunda suçladıkları da ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abdden-ukraynaya-f-16-onayi-1074746310.html
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abd, demokrat, cumhuriyetçi parti, demokratlar, kongre, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, yardım paketi, silah yardımı, melitopol, istihbarat, cia, saldırı
abd, demokrat, cumhuriyetçi parti, demokratlar, kongre, joe biden, ukrayna, ukrayna krizi, yardım paketi, silah yardımı, melitopol, istihbarat, cia, saldırı
ABD basını: Bazı Kongre üyeleri, Kiev'e yönelik yeni askeri pakete karşı çıktı
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ABD istihbaratının Ukrayna'nın karşı saldırısıyla ilgili olumsuz rapor geçmesi sonrası bazı Kongre üyelerinin Kiev'e yeni askeri yardım paketi sunulmasına karşı çıktığı belirtildi.
ABD merkezli Washington Post gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Kongre'ye milyar dolarlık yeni yardım paketi önergesine Kongre üyelerinden gelen tepkileri yazdı.
Gazete, ABD istihbaratının Ukrayna'nın karşı saldırısıyla ilgili olumsuz tahmininin ardından Cumhuriyetçilerin Biden'ın talebine karşı çıkmaya başladığını belirtti.
ABD istihbaratının raporunda Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Melitopol kentine kadar ilerleyemeceğinin öngörüldüğünü aktaran gazete, ABD'li ajanların bu değerlendirmesinin Kongre'deki kapalı toplantılarda yoğun tartışmaları beraberinde getirdiğinin altını çizdi.
Haberde, diğer Cumhuriyetçiler ile 'şahin' Demokratların ABD yönetimini Ukrayna'ya daha güçlü silahlar gönderilmemesi konusunda suçladıkları da ifade edildi.