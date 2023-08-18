https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-basini-bazi-kongre-uyeleri-kieve-yonelik-yeni-askeri-pakete-karsi-cikti-1074747244.html

ABD basını: Bazı Kongre üyeleri, Kiev'e yönelik yeni askeri pakete karşı çıktı

ABD basını: Bazı Kongre üyeleri, Kiev'e yönelik yeni askeri pakete karşı çıktı

ABD istihbaratının Ukrayna'nın karşı saldırısıyla ilgili olumsuz rapor geçmesi sonrası bazı Kongre üyelerinin Kiev'e yeni askeri yardım paketi sunulmasına... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T16:14+0300

2023-08-18T16:14+0300

2023-08-18T16:14+0300

ukrayna krizi

abd

demokrat

cumhuriyetçi parti

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kongre

joe biden

ukrayna

ukrayna krizi

yardım paketi

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ABD merkezli Washington Post gazetesi, kaynaklarına dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen hafta Kongre'ye milyar dolarlık yeni yardım paketi önergesine Kongre üyelerinden gelen tepkileri yazdı.Gazete, ABD istihbaratının Ukrayna'nın karşı saldırısıyla ilgili olumsuz tahmininin ardından Cumhuriyetçilerin Biden'ın talebine karşı çıkmaya başladığını belirtti.ABD istihbaratının raporunda Ukrayna ordusunun kritik öneme sahip Melitopol kentine kadar ilerleyemeceğinin öngörüldüğünü aktaran gazete, ABD'li ajanların bu değerlendirmesinin Kongre'deki kapalı toplantılarda yoğun tartışmaları beraberinde getirdiğinin altını çizdi.Haberde, diğer Cumhuriyetçiler ile 'şahin' Demokratların ABD yönetimini Ukrayna'ya daha güçlü silahlar gönderilmemesi konusunda suçladıkları da ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230818/abdden-ukraynaya-f-16-onayi-1074746310.html

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