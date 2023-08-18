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ABD’den Ukrayna’ya F-16 onayı: 'Bu önemli bir kilometre taşı'
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Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur
ABD'de Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklayan genç milyarder Ramaswamy, Rusya ve Çin'e karşı savaşa girilmesi... 18.08.2023, Sputnik Türkiye
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2023-08-18T15:02+0300
dünya
abd
çin
rusya
savaş
nükleer silah
savunma
seçim
başkanlık seçimleri
vivek ramaswamy
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Cumhuriyetçi Parti'den aday olmak için çalışmalarını sürdüren genç milyarder Vivek Ramaswamy, Washington'u Rusya ve Çin'le girilecek olası savaş hakkında uyardı.ABD basınına demeç veren Ramaswamy, "Rusya-Çin nükleer ittifakıyla savaşa girersek, bildiğimiz ABD'nin yok olma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.ABD'nin nükleer silahtan korunmak için gereken imkan ve kabiliyetlere sahip olmadığını söyleyen Ramaswamy, ulusal savunma güçlerinin ise uzun zamandır 'savunma yapmadığını' ifade etti.
https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-suriye-hava-sahasini-kizistiriyor-f-35ler-rus-su-35lere-yeniden-tehlikeli-bicimde-yaklasti-1074742038.html
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abd, çin, rusya, savaş, nükleer silah, savunma, seçim, başkanlık seçimleri, vivek ramaswamy
abd, çin, rusya, savaş, nükleer silah, savunma, seçim, başkanlık seçimleri, vivek ramaswamy

Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur

15:02 18.08.2023
© AFP 2023 / SERGIO FLORES Vivek Ramaswamy
 Vivek Ramaswamy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.08.2023
© AFP 2023 / SERGIO FLORES
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ABD'de Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklayan genç milyarder Ramaswamy, Rusya ve Çin'e karşı savaşa girilmesi halinde ABD'nin yok olacağı görüşünü dile getirdi.
Cumhuriyetçi Parti'den aday olmak için çalışmalarını sürdüren genç milyarder Vivek Ramaswamy, Washington'u Rusya ve Çin'le girilecek olası savaş hakkında uyardı.

ABD basınına demeç veren Ramaswamy, "Rusya-Çin nükleer ittifakıyla savaşa girersek, bildiğimiz ABD'nin yok olma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.

ABD'nin nükleer silahtan korunmak için gereken imkan ve kabiliyetlere sahip olmadığını söyleyen Ramaswamy, ulusal savunma güçlerinin ise uzun zamandır 'savunma yapmadığını' ifade etti.
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