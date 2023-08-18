https://sputniknews.com.tr/20230818/-cumhuriyetci-baskan-adayi-ramaswamy-rusya-ve-cinle-savasirsak-abd-yok-olur-1074745294.html

Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur

Cumhuriyetçi başkan adayı Ramaswamy: Rusya ve Çin'le savaşırsak, ABD yok olur

ABD'de Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'den adaylığını açıklayan genç milyarder Ramaswamy, Rusya ve Çin'e karşı savaşa girilmesi... 18.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-18T15:02+0300

2023-08-18T15:02+0300

2023-08-18T15:02+0300

dünya

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rusya

savaş

nükleer silah

savunma

seçim

başkanlık seçimleri

vivek ramaswamy

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Cumhuriyetçi Parti'den aday olmak için çalışmalarını sürdüren genç milyarder Vivek Ramaswamy, Washington'u Rusya ve Çin'le girilecek olası savaş hakkında uyardı.ABD basınına demeç veren Ramaswamy, "Rusya-Çin nükleer ittifakıyla savaşa girersek, bildiğimiz ABD'nin yok olma riskiyle karşı karşıya kalabilir" dedi.ABD'nin nükleer silahtan korunmak için gereken imkan ve kabiliyetlere sahip olmadığını söyleyen Ramaswamy, ulusal savunma güçlerinin ise uzun zamandır 'savunma yapmadığını' ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20230818/abd-suriye-hava-sahasini-kizistiriyor-f-35ler-rus-su-35lere-yeniden-tehlikeli-bicimde-yaklasti-1074742038.html

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abd, çin, rusya, savaş, nükleer silah, savunma, seçim, başkanlık seçimleri, vivek ramaswamy