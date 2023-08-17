https://sputniknews.com.tr/20230817/taylandda-145-milyon-yillik-yeni-bir-dinozor-turu-kesfedildi-1074715764.html
Tayland’da 145 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi
Tayland’da 145 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi
Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş fosillerden birinin ortaya çıkmasıyla Tayland’da yeni bir dinozor türü keşfedildi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T14:07+0300
2023-08-17T14:07+0300
2023-08-17T14:07+0300
tayland
yaşam
dinozor
kalıntı
bilim
tarih
asya
asya & pasifik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101814/19/1018141919_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_c5af8ffbaf8054db8ab2c6651f865be2.jpg
Minimocursor phunoiensis olarak adlandırılan bu dinozorlar, yaklaşık 150 milyon yıl önce geç Jura döneminde yaşadılar.Tayland Mahasarakham Üniversitesi’nde bulunan Paleontolojik Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden Sita Manitkoon araştırmaya öncülük etti. Manitkoon, bunun çok özel bir keşif olduğunu söyleyerek, “34 yaşındayım ve yeni bir dinozor buldum. Bu çok ama çok heyecan verici” dedi.Yeni yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, fosilin 'olağanüstü derecede eklemli bir iskelet' olduğunu ve 'Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozorlardan biri' olduğunu aktardı. Dr. Manitkoon, “Bu, en eksiksiz iskeletlerden biri. Daha önce Tayland’daki dinozorlara ait genellikle dağınık kemikler bulunuyordu. Sadece bazı bacak kemikleri, omurlar gibi bazı parçalar. Ancak bu vakada, eklemli bir iskelet bulduk. Bu yüzden çok özel bir durum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/bilim-tarihinde-bir-ilk-beyin-olumu-gerceklesen-hastaya-nakledilen-domuz-bobregi-vucutta-yasadi-1074714882.html
tayland
asya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101814/19/1018141919_0:0:864:648_1920x0_80_0_0_0611a4bb818203ed76b3e87c3d27fbe2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tayland, dinozor, kalıntı, bilim, tarih, asya, asya & pasifik
tayland, dinozor, kalıntı, bilim, tarih, asya, asya & pasifik
Tayland’da 145 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi
Abone ol
Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş fosillerden birinin ortaya çıkmasıyla Tayland’da yeni bir dinozor türü keşfedildi.
Minimocursor phunoiensis olarak adlandırılan bu dinozorlar, yaklaşık 150 milyon yıl önce geç Jura döneminde yaşadılar.
Tayland Mahasarakham Üniversitesi’nde bulunan Paleontolojik Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden Sita Manitkoon araştırmaya öncülük etti. Manitkoon, bunun çok özel bir keşif olduğunu söyleyerek, “34 yaşındayım ve yeni bir dinozor buldum. Bu çok ama çok heyecan verici” dedi.
Yeni yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, fosilin 'olağanüstü derecede eklemli bir iskelet' olduğunu ve 'Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozorlardan biri' olduğunu aktardı. Dr. Manitkoon, “Bu, en eksiksiz iskeletlerden biri. Daha önce Tayland’daki dinozorlara ait genellikle dağınık kemikler bulunuyordu. Sadece bazı bacak kemikleri, omurlar gibi bazı parçalar. Ancak bu vakada, eklemli bir iskelet bulduk. Bu yüzden çok özel bir durum” dedi.