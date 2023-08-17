https://sputniknews.com.tr/20230817/taylandda-145-milyon-yillik-yeni-bir-dinozor-turu-kesfedildi-1074715764.html

Tayland’da 145 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi

Tayland’da 145 milyon yıllık yeni bir dinozor türü keşfedildi

Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş fosillerden birinin ortaya çıkmasıyla Tayland’da yeni bir dinozor türü keşfedildi. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T14:07+0300

2023-08-17T14:07+0300

2023-08-17T14:07+0300

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Minimocursor phunoiensis olarak adlandırılan bu dinozorlar, yaklaşık 150 milyon yıl önce geç Jura döneminde yaşadılar.Tayland Mahasarakham Üniversitesi’nde bulunan Paleontolojik Araştırma ve Eğitim Merkezi’nden Sita Manitkoon araştırmaya öncülük etti. Manitkoon, bunun çok özel bir keşif olduğunu söyleyerek, “34 yaşındayım ve yeni bir dinozor buldum. Bu çok ama çok heyecan verici” dedi.Yeni yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, fosilin 'olağanüstü derecede eklemli bir iskelet' olduğunu ve 'Güneydoğu Asya’da şimdiye kadar bulunan en iyi korunmuş dinozorlardan biri' olduğunu aktardı. Dr. Manitkoon, “Bu, en eksiksiz iskeletlerden biri. Daha önce Tayland’daki dinozorlara ait genellikle dağınık kemikler bulunuyordu. Sadece bazı bacak kemikleri, omurlar gibi bazı parçalar. Ancak bu vakada, eklemli bir iskelet bulduk. Bu yüzden çok özel bir durum” dedi.

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