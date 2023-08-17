Türkiye
Milyonları ilgilendiriyor: Memur ve memur emeklileri için 2. zam teklifi belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
SESLİ HABER
Zelenski hepsini görevden aldı: Rüşvet yediler
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası uyardı: 2008 tekrarlanabilir
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay'a gönderilen Luna-25'ten ilk haberler geldi
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230817/bilim-tarihinde-bir-ilk-beyin-olumu-gerceklesen-hastaya-nakledilen-domuz-bobregi-vucutta-yasadi-1074714882.html
Bilim tarihinde bir ilk: Beyin ölümü gerçekleşen hastaya nakledilen domuz böbreği vücutta yaşadı
Bilim tarihinde bir ilk: Beyin ölümü gerçekleşen hastaya nakledilen domuz böbreği vücutta yaşadı
ABD'deki uzmanların, bir ilki gerçekleştirerek genetiğiyle oynanmış domuz böbreğini bir insana nakletmesi organ nakli alanında çığır açmıştı. Şimdi de aynı... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T13:12+0300
2023-08-17T13:12+0300
yaşam
böbrek
bilim
domuz
nakil
organ
organ nakli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103790/98/1037909852_0:6:1401:794_1920x0_80_0_0_2c3b9c37476030fe896df8c508ef9b93.png
ABD‘nin New York şehrindeki NYU Langone Health’te son derece nadir bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Cerrahlar tarafından beyin ölümü gerçekleşen bir adama nakledilen bir domuz böbreği, bir aydan fazla bir süre boyunca normal şekilde çalışmaya devam etti.Bu, ekibin yaşayan hastalarda denemeyi amaçladığı operasyonlar için kritik bir adımdı. New York Üniversitesi Langone’un organ nakli enstitüsü müdürü Dr. Robert Montgomery, yaptığı açıklamada, “Bu organ gerçekten bir insan organı gibi mi çalışacak? Şimdilik öyle görünüyor” dedi.Montgomery, 14 Temmuz’da ölen bir adamın kendi böbreklerinin genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan tek bir böbrekle değiştirildiğini ve bunun hemen idrar üretmeye başladığını açıklarken “İnsan böbreğinden bile daha iyi görünüyor” diye ekledi. Ülkenin nakil listesinde 100 binden fazla hasta var ve her yıl binlerce kişi böbrek beklerken ölüyor.Tıp literatürüne geçecekDomuz böbreğinin bir gün nakledilebilir organ eksikliğini hafifletme olasılığı, New York’tan 57 yaşındaki Maurice Miller’ın ailesini, vücudunu deney için bağışlamaya ikna etti.Kız kardeşi Mary Miller-Duffy yaptığı açıklamada, “Bununla mücadele ettim. Sanırım kardeşim de bunu isterdi. Ben de onlara kardeşimi teklif ettim. Tıp kitaplarında yer alacak ve sonsuza dek yaşayacak” dedi.Hayvandan insana nakil girişimleri, insanların bağışıklık sistemlerinin yabancı dokuyu kabul etmediği için onlarca yıl başarısız oldu. Şimdi araştırmacılar, organlarının insan vücuduna daha iyi uyması için genetiği değiştirilmiş domuzlar kullanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230817/singapurda-dev-cete-cokertildi-gozaltina-alinanlar-arasinda-turk-cinli-kambocyali-vanuatulu-var-1074713787.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103790/98/1037909852_166:0:1233:800_1920x0_80_0_0_5db4a397b21253f3cb3b9541004f6d69.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
böbrek, bilim, domuz, nakil, organ, organ nakli
böbrek, bilim, domuz, nakil, organ, organ nakli

Bilim tarihinde bir ilk: Beyin ölümü gerçekleşen hastaya nakledilen domuz böbreği vücutta yaşadı

13:12 17.08.2023
© FlickrAmeliyat
Ameliyat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© Flickr
Abone olTelegram
ABD'deki uzmanların, bir ilki gerçekleştirerek genetiğiyle oynanmış domuz böbreğini bir insana nakletmesi organ nakli alanında çığır açmıştı. Şimdi de aynı ekibin beyin ölümü gerçekleşen bir adamın vücuduna naklettikleri domuz böbreğinin bir aydan fazladır yaşamaya devam ettiği öğrenildi.
ABD‘nin New York şehrindeki NYU Langone Health’te son derece nadir bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Cerrahlar tarafından beyin ölümü gerçekleşen bir adama nakledilen bir domuz böbreği, bir aydan fazla bir süre boyunca normal şekilde çalışmaya devam etti.
Bu, ekibin yaşayan hastalarda denemeyi amaçladığı operasyonlar için kritik bir adımdı. New York Üniversitesi Langone’un organ nakli enstitüsü müdürü Dr. Robert Montgomery, yaptığı açıklamada, “Bu organ gerçekten bir insan organı gibi mi çalışacak? Şimdilik öyle görünüyor” dedi.
Montgomery, 14 Temmuz’da ölen bir adamın kendi böbreklerinin genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan tek bir böbrekle değiştirildiğini ve bunun hemen idrar üretmeye başladığını açıklarken “İnsan böbreğinden bile daha iyi görünüyor” diye ekledi. Ülkenin nakil listesinde 100 binden fazla hasta var ve her yıl binlerce kişi böbrek beklerken ölüyor.

Tıp literatürüne geçecek

Domuz böbreğinin bir gün nakledilebilir organ eksikliğini hafifletme olasılığı, New York’tan 57 yaşındaki Maurice Miller’ın ailesini, vücudunu deney için bağışlamaya ikna etti.
Kız kardeşi Mary Miller-Duffy yaptığı açıklamada, “Bununla mücadele ettim. Sanırım kardeşim de bunu isterdi. Ben de onlara kardeşimi teklif ettim. Tıp kitaplarında yer alacak ve sonsuza dek yaşayacak” dedi.
Hayvandan insana nakil girişimleri, insanların bağışıklık sistemlerinin yabancı dokuyu kabul etmediği için onlarca yıl başarısız oldu. Şimdi araştırmacılar, organlarının insan vücuduna daha iyi uyması için genetiği değiştirilmiş domuzlar kullanıyor.
Singapur Polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
YAŞAM
Singapur'da dev çete çökertildi: Gözaltına alınanlar arasında Türk, Çinli, Kamboçyalı, Vanuatulu var
12:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала