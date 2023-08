https://sputniknews.com.tr/20230817/bilim-tarihinde-bir-ilk-beyin-olumu-gerceklesen-hastaya-nakledilen-domuz-bobregi-vucutta-yasadi-1074714882.html

Bilim tarihinde bir ilk: Beyin ölümü gerçekleşen hastaya nakledilen domuz böbreği vücutta yaşadı

Bilim tarihinde bir ilk: Beyin ölümü gerçekleşen hastaya nakledilen domuz böbreği vücutta yaşadı

ABD'deki uzmanların, bir ilki gerçekleştirerek genetiğiyle oynanmış domuz böbreğini bir insana nakletmesi organ nakli alanında çığır açmıştı. Şimdi de aynı... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

ABD‘nin New York şehrindeki NYU Langone Health’te son derece nadir bir operasyonla domuz böbreği insana nakledildi. Cerrahlar tarafından beyin ölümü gerçekleşen bir adama nakledilen bir domuz böbreği, bir aydan fazla bir süre boyunca normal şekilde çalışmaya devam etti.Bu, ekibin yaşayan hastalarda denemeyi amaçladığı operasyonlar için kritik bir adımdı. New York Üniversitesi Langone’un organ nakli enstitüsü müdürü Dr. Robert Montgomery, yaptığı açıklamada, “Bu organ gerçekten bir insan organı gibi mi çalışacak? Şimdilik öyle görünüyor” dedi.Montgomery, 14 Temmuz’da ölen bir adamın kendi böbreklerinin genetiği değiştirilmiş bir domuzdan alınan tek bir böbrekle değiştirildiğini ve bunun hemen idrar üretmeye başladığını açıklarken “İnsan böbreğinden bile daha iyi görünüyor” diye ekledi. Ülkenin nakil listesinde 100 binden fazla hasta var ve her yıl binlerce kişi böbrek beklerken ölüyor.Tıp literatürüne geçecekDomuz böbreğinin bir gün nakledilebilir organ eksikliğini hafifletme olasılığı, New York’tan 57 yaşındaki Maurice Miller’ın ailesini, vücudunu deney için bağışlamaya ikna etti.Kız kardeşi Mary Miller-Duffy yaptığı açıklamada, “Bununla mücadele ettim. Sanırım kardeşim de bunu isterdi. Ben de onlara kardeşimi teklif ettim. Tıp kitaplarında yer alacak ve sonsuza dek yaşayacak” dedi.Hayvandan insana nakil girişimleri, insanların bağışıklık sistemlerinin yabancı dokuyu kabul etmediği için onlarca yıl başarısız oldu. Şimdi araştırmacılar, organlarının insan vücuduna daha iyi uyması için genetiği değiştirilmiş domuzlar kullanıyor.

