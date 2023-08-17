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https://sputniknews.com.tr/20230817/singapurda-dev-cete-cokertildi-gozaltina-alinanlar-arasinda-turk-cinli-kambocyali-vanuatulu-var-1074713787.html
Singapur'da dev çete çökertildi: Gözaltına alınanlar arasında Türk, Çinli, Kamboçyalı, Vanuatulu var
Singapur'da dev çete çökertildi: Gözaltına alınanlar arasında Türk, Çinli, Kamboçyalı, Vanuatulu var
Singapur'da kara para aklayan dev çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında Türk vatandaşının yanı sıra Kıbrıslı, Türk, Çinli, Kamboçyalı ve Vanuatuluların... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T12:35+0300
2023-08-17T12:35+0300
singapur
çete
kara para
yaşam
türk
çinli
kamboçya
kara para aklama
para aklama
dolandırıcılık
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Singapur’da kara para aklayan bir çeteye düzenlenen baskın ülke tarihine geçti. Ülke tarihinin en büyük baskınlarından biri olan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 9 erkek ve bir kadının da yer aldığı çetede Kıbrıslı, Türk, Çinli, Kamboçyalı ve Güney Büyük Okyanus'ta yer alan küçük bir ada ülkesi olan Vanuatu'dan vatandaşların yer aldığı belirtildi.Öte yandan çete üyesi olduğu belirlenen 8 kişinin de kaçtığını ve arama çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı. Yapılan açıklamada yaklaşık 1 milyon doların ele geçirildiği belirtildi. Singapur Polis Kuvvetleri çetenin kara para aklamak için uyguladığı yöntemleri de gözler önüne serdi.Singapurlu yetkililer ele geçirilen eşya, araç ve aksesuarları da kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, “Gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin Singapur vatandaşı olmadığı veya Singapur’da kalıcı oturumu olmadığı tespit edildi” denildi.Ele geçirilenlerin dökümünü de kamuoyu ile paylaşan yetkililer, çok sayıda lüks kol saati, lüks spor otomobiller ve özel tasarım çanta, mücevher ve aksesuarların ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada desteler halinde nakit paranın da ele geçirildiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230817/suriye-devlet-baskani-esadtan-memur-ve-emekli-maaslarina-yuzde-100-zam-1074713061.html
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singapur, çete, kara para, türk, çinli, kamboçya, kara para aklama, para aklama, dolandırıcılık, polis, baskın, asya, asya & pasifik
singapur, çete, kara para, türk, çinli, kamboçya, kara para aklama, para aklama, dolandırıcılık, polis, baskın, asya, asya & pasifik

Singapur'da dev çete çökertildi: Gözaltına alınanlar arasında Türk, Çinli, Kamboçyalı, Vanuatulu var

12:35 17.08.2023
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMANSingapur Polisi
Singapur Polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / ROSLAN RAHMAN
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Singapur'da kara para aklayan dev çete çökertildi. Gözaltına alınanlar arasında Türk vatandaşının yanı sıra Kıbrıslı, Türk, Çinli, Kamboçyalı ve Vanuatuluların yer aldığı belirtildi.
Singapur’da kara para aklayan bir çeteye düzenlenen baskın ülke tarihine geçti. Ülke tarihinin en büyük baskınlarından biri olan operasyonda 10 kişi gözaltına alındı. 9 erkek ve bir kadının da yer aldığı çetede Kıbrıslı, Türk, Çinli, Kamboçyalı ve Güney Büyük Okyanus'ta yer alan küçük bir ada ülkesi olan Vanuatu'dan vatandaşların yer aldığı belirtildi.
Öte yandan çete üyesi olduğu belirlenen 8 kişinin de kaçtığını ve arama çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı. Yapılan açıklamada yaklaşık 1 milyon doların ele geçirildiği belirtildi. Singapur Polis Kuvvetleri çetenin kara para aklamak için uyguladığı yöntemleri de gözler önüne serdi.
Singapurlu yetkililer ele geçirilen eşya, araç ve aksesuarları da kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, “Gözaltına alınan kişilerin hiçbirinin Singapur vatandaşı olmadığı veya Singapur’da kalıcı oturumu olmadığı tespit edildi” denildi.
Ele geçirilenlerin dökümünü de kamuoyu ile paylaşan yetkililer, çok sayıda lüks kol saati, lüks spor otomobiller ve özel tasarım çanta, mücevher ve aksesuarların ele geçirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada desteler halinde nakit paranın da ele geçirildiği belirtildi.
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