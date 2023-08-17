https://sputniknews.com.tr/20230817/suriye-devlet-baskani-esadtan-memur-ve-emekli-maaslarina-yuzde-100-zam-1074713061.html

Suriye Devlet Başkanı Esad'tan memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam

Suriye Devlet Başkanı Esad'tan memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam

Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye lirasının ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından, salı gece yarısına doğru yayınladığı iki kararname ile... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T11:56+0300

2023-08-17T11:56+0300

2023-08-17T11:56+0300

beşar esad

suriye

zam

dünya

abd

ambargo

batılı ülkeler

emekli

emekli maaşı

memur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054828909_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_0c4e8d098709fdb1c01834940242edf9.jpg

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD ve Batı ülkelerinin ambargosu nedeniyle ülkesinde düşen alım gücüne karşı harekete geçti. 15 Ağustos gecesi kararname imzalayan Esad, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam yaptı. Şam yönetimi, son bir yıldır benzin, ısınmak için yakıt ve ekmek fiyatlarına verdiği sübvansiyon programını yeniden yapılandırıyordu. Esad'ın kararnamesinin ardından 16 Ağustos günü akaryakıttaki devlet sübvansiyonları azalma eğilimine devam etti.Son olarak Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Suriye'nin ekonomik durumuna da vurgu yaparak Batı'yı Ortadoğu'nun doğal zenginliklerini talan etmeyi amaçlamakla suçlamış, "Bölge ülkelerinin özgürlük ve bağımsızlıklarını ihlal etmeyi hedefliyor" demişti.

https://sputniknews.com.tr/20230817/bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-maasina-zam-aciklamasi-talimatlari-aldik-1074708935.html

suriye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşar esad, suriye, zam, abd, ambargo, batılı ülkeler, emekli, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı