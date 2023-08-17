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Suriye Devlet Başkanı Esad'tan memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam
Suriye Devlet Başkanı Esad'tan memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam
Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye lirasının ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından, salı gece yarısına doğru yayınladığı iki kararname ile... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T11:56+0300
2023-08-17T11:56+0300
beşar esad
suriye
zam
dünya
abd
ambargo
batılı ülkeler
emekli
emekli maaşı
memur
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD ve Batı ülkelerinin ambargosu nedeniyle ülkesinde düşen alım gücüne karşı harekete geçti. 15 Ağustos gecesi kararname imzalayan Esad, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam yaptı. Şam yönetimi, son bir yıldır benzin, ısınmak için yakıt ve ekmek fiyatlarına verdiği sübvansiyon programını yeniden yapılandırıyordu. Esad'ın kararnamesinin ardından 16 Ağustos günü akaryakıttaki devlet sübvansiyonları azalma eğilimine devam etti.Son olarak Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Suriye'nin ekonomik durumuna da vurgu yaparak Batı'yı Ortadoğu'nun doğal zenginliklerini talan etmeyi amaçlamakla suçlamış, "Bölge ülkelerinin özgürlük ve bağımsızlıklarını ihlal etmeyi hedefliyor" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/bakan-isikhandan-memur-ve-emekli-maasina-zam-aciklamasi-talimatlari-aldik-1074708935.html
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beşar esad, suriye, zam, abd, ambargo, batılı ülkeler, emekli, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı
beşar esad, suriye, zam, abd, ambargo, batılı ülkeler, emekli, emekli maaşı, memur, memur zammı, memur maaşı

Suriye Devlet Başkanı Esad'tan memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam

11:56 17.08.2023
© Suriye Devlet BaşkanlığıSuriye Devlet Başkanı Beşar Esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© Suriye Devlet Başkanlığı
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Suriye Devlet Başkanı Esad, Suriye lirasının ABD doları karşısında hızla değer kaybetmesinin ardından, salı gece yarısına doğru yayınladığı iki kararname ile memur ve emekli maaşlarını iki katına çıkardı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD ve Batı ülkelerinin ambargosu nedeniyle ülkesinde düşen alım gücüne karşı harekete geçti. 15 Ağustos gecesi kararname imzalayan Esad, memur ve emekli maaşlarına yüzde 100 zam yaptı.
Şam yönetimi, son bir yıldır benzin, ısınmak için yakıt ve ekmek fiyatlarına verdiği sübvansiyon programını yeniden yapılandırıyordu. Esad'ın kararnamesinin ardından 16 Ağustos günü akaryakıttaki devlet sübvansiyonları azalma eğilimine devam etti.
Son olarak Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, Suriye'nin ekonomik durumuna da vurgu yaparak Batı'yı Ortadoğu'nun doğal zenginliklerini talan etmeyi amaçlamakla suçlamış, "Bölge ülkelerinin özgürlük ve bağımsızlıklarını ihlal etmeyi hedefliyor" demişti.
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