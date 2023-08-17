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Şanlıurfa’da çocuğa cinsel istismar iddiası: Vatandaşlar sokağa çıktı
Şanlıurfa’da çocuğa cinsel istismar iddiası: Vatandaşlar sokağa çıktı
Şanlıurfa Valiliği, Bozova ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan yabancı uyruklu bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Olayın duyulmasının ardından... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
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2023-08-17T09:50+0300
türkiye
şanlıurfa
şanlıurfa valiliği
cinsel istismar
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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs, 9 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı sokağa döküldü. Yolu trafiğe kapatan kalabalık, sloganlar atarak ilçe merkezine yürüdü.Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile TOMA sevk edildi. Dağılmamakta ısrar eden kalabalığa su ile müdahale edildi. Kalabalık dağıtılırken, olayların büyümemesi için yoğun güvenlik önlemi alındı.Valilikten açıklama geldiKonuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “14.08.2023 Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova ilçemiz devlet hastanesinden adli vaka ihbarı alınmış, ekiplerimiz derhal devlet hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede mağdur çocuğun, yabancı uyruklu F.K adlı şüpheli şahsın cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine, ivedilikle tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarımızca başlatılan destek ve takip hizmetleri hassasiyetle sürdürülmektedir. 15.08.2023 tarihinde mahkemeye çıkartılan yabancı uyruklu F.K adlı şahıs tutuklanmıştır” denildi.
https://sputniknews.com.tr/20230807/esenyurtta-cocugunu-darp-eden-anneye-gozalti-oldursem-bile-hakkim-1074443288.html
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şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, cinsel istismar
şanlıurfa, şanlıurfa valiliği, cinsel istismar

Şanlıurfa’da çocuğa cinsel istismar iddiası: Vatandaşlar sokağa çıktı

09:44 17.08.2023 (güncellendi: 09:50 17.08.2023)
© İHAŞanlıurfa
Şanlıurfa - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© İHA
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Şanlıurfa Valiliği, Bozova ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan yabancı uyruklu bir şüphelinin tutuklandığını bildirdi. Olayın duyulmasının ardından vatandaşlar sokağa çıktı. Kalabalık polis tarafından dağıtılırken, olayların büyümemesi için yoğun güvenlik önlemi alındı.
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 20 yaşındaki yabancı uyruklu bir şahıs, 9 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı sokağa döküldü. Yolu trafiğe kapatan kalabalık, sloganlar atarak ilçe merkezine yürüdü.
Olay yerine çok sayıda çevik kuvvet ekibi ile TOMA sevk edildi. Dağılmamakta ısrar eden kalabalığa su ile müdahale edildi. Kalabalık dağıtılırken, olayların büyümemesi için yoğun güvenlik önlemi alındı.

Valilikten açıklama geldi

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, “14.08.2023 Pazartesi günü saat 22.15 sıralarında Bozova ilçemiz devlet hastanesinden adli vaka ihbarı alınmış, ekiplerimiz derhal devlet hastanesine sevk edilmiştir. Hastanede mağdur çocuğun, yabancı uyruklu F.K adlı şüpheli şahsın cinsel istismarına uğradığını beyan etmesi üzerine, ivedilikle tahkikat başlatılmış ve şüpheli şahıs yakalanmıştır. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezine sevk edilen mağdur çocuğun ailesine teslimiyle birlikte, ilgili kurumlarımızca başlatılan destek ve takip hizmetleri hassasiyetle sürdürülmektedir. 15.08.2023 tarihinde mahkemeye çıkartılan yabancı uyruklu F.K adlı şahıs tutuklanmıştır” denildi.
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