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https://sputniknews.com.tr/20230807/esenyurtta-cocugunu-darp-eden-anneye-gozalti-oldursem-bile-hakkim-1074443288.html
Esenyurt'ta çocuğunu darp eden anneye gözaltı: 'Öldürsem bile hakkım'
Esenyurt'ta çocuğunu darp eden anneye gözaltı: 'Öldürsem bile hakkım'
Esenyurt’ta çocuğuna şiddet uygulayan anne, kendisini uyaran komşusuna, "Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır" dedi. Ekipler tarafından anne G.A... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T10:47+0300
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Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki bir sitede, iddiaya göre yabancı uyruklu kadın, birden fazla kez çocuklarına şiddet uyguladı. Küçük çocukların çığlıklarını duyan komşusu kadının kaldığı daireye seslenerek çağırdı. Kadının dışarı çıkmasını bekleyen adam kendisini, “Ufacık çocuk, yapmayın. Sesi bize kadar geliyor” diyerek uyardı. Bunun üzerine anne, “Ben kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır” diyerek cevap verdi.İfadesi sürüyorVideonun sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ailenin bulunduğu siteye giden ekipleri anneyi ve 2 çocuğunu karakola götürdü. Anne G.A suçlamaları reddederken, “Eşimi kaybettim, tek başıma 2 çocuğumla yaşıyorum bazen tartışıyoruz çocuklarımla” dediği öğrenildi. Annenin ifadesinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.Yaşanan olayı cep telefonuna kaydeden komşu Ömer Şentürk ise , “Videoyu sosyal medyada paylaşan benim. 2 yıldır devam ediyor bu olay. Konu ile alakalı yetkili mercilere bulunduk. Olayın bu şekilde olması bizleri de üzdü, küçücük bir çocuk. Vicdanen rahatsız olduğumuz için böyle bir yola başvurduk. 2 yıldır bu sesleri duyuyoruz, annesi çocuklara şiddet uyguluyor. Bugün ise gelen seslerden sözlü ve fiziki bir şiddetin yine olabileceğini düşündük ve telefonu açarak yaşananları kaydettik” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/sosyal-medyada-asgari-ucretliler-olsun-diyen-sahis-hirsizlik-yaparken-yakalandi-1074143489.html
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esenyurt, şiddet, çocuk

Esenyurt'ta çocuğunu darp eden anneye gözaltı: 'Öldürsem bile hakkım'

10:47 07.08.2023
© İHAEsenyurt
Esenyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA
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Esenyurt’ta çocuğuna şiddet uygulayan anne, kendisini uyaran komşusuna, "Kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır" dedi. Ekipler tarafından anne G.A., gözaltına alındı.
Esenyurt Piri Reis Mahallesi’ndeki bir sitede, iddiaya göre yabancı uyruklu kadın, birden fazla kez çocuklarına şiddet uyguladı. Küçük çocukların çığlıklarını duyan komşusu kadının kaldığı daireye seslenerek çağırdı. Kadının dışarı çıkmasını bekleyen adam kendisini, “Ufacık çocuk, yapmayın. Sesi bize kadar geliyor” diyerek uyardı.
Bunun üzerine anne, “Ben kendi çocuğumu öldürsem bile benim hakkımdır” diyerek cevap verdi.

İfadesi sürüyor

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ailenin bulunduğu siteye giden ekipleri anneyi ve 2 çocuğunu karakola götürdü. Anne G.A suçlamaları reddederken, “Eşimi kaybettim, tek başıma 2 çocuğumla yaşıyorum bazen tartışıyoruz çocuklarımla” dediği öğrenildi. Annenin ifadesinin alınmasına devam edildiği öğrenildi.
Yaşanan olayı cep telefonuna kaydeden komşu Ömer Şentürk ise , “Videoyu sosyal medyada paylaşan benim. 2 yıldır devam ediyor bu olay. Konu ile alakalı yetkili mercilere bulunduk. Olayın bu şekilde olması bizleri de üzdü, küçücük bir çocuk. Vicdanen rahatsız olduğumuz için böyle bir yola başvurduk. 2 yıldır bu sesleri duyuyoruz, annesi çocuklara şiddet uyguluyor. Bugün ise gelen seslerden sözlü ve fiziki bir şiddetin yine olabileceğini düşündük ve telefonu açarak yaşananları kaydettik” dedi.
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