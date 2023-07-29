https://sputniknews.com.tr/20230729/sosyal-medyada-asgari-ucretliler-olsun-diyen-sahis-hirsizlik-yaparken-yakalandi-1074143489.html

Sosyal medyada 'Asgari ücretliler ölsün' diyen şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı

Sosyal medyada 'Asgari ücretliler ölsün' diyen şahıs, hırsızlık yaparken yakalandı

Şantiyede konteynerde kalan işçilerin eşyalarını çalan şahıs, işçiler tarafından yakalanarak darp edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kurtulan şahsın, bir... 29.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-29T14:02+0300

2023-07-29T14:02+0300

2023-07-29T15:01+0300

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hırsız

inşaat

türkiye

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Olay, geçen Çarşamba günü saat 00.50 sıralarında Küçükçekmece Atakent’te bulunan bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdülkadir K. isimli şahıs, şantiye konteynerinde kalan işçilerin devamlı şekilde telefon, cüzdan, para ve pasaportlarını çalmaya başladı. İşçilerin şahsın hırsızlık yaptığını görmesiyle birlikte 150 kişi bir anda Abdülkadir K. isimli şahsı darp etmeye başladı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayları yatıştırmaya çalışsa da kalabalık grup şahsı darp etmeye devam etti.Hırsızı linçten polis kurtardıBunun üzerine Abdülkadir K. ekipler tarafından orada bulunan bir odaya sokularak güvenliği sağlandı. Ekiplerin öfkeli kalabalığı dağıtmakta zorlandığı olayda Abdülkadir K. şantiyeye gelen çevik kuvvet takviye ekiplerine ait zırhlı araçla olay yerinden ayrıldı. Şahıs, yapılan işlemlerin ardından gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Kendisini Suriyeli olarak tanıtıp 'asgari ücretliler ölsün' demiştiÖte yandan, Abdülkadir K.’nın geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir sokak röportajında kendisini Suriyeli olarak tanıtarak, “Asgari ücret kazananlar ölsün. Asgari ücrete kendilerini mahkum etmişler. Ben 20 bin TL kazanıyorum. Biraz gözlerini açsalar çok çeşitli işler var” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan videonun ardından şahıs, büyük tepki görmüştü.

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