Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
ROCK N ROLL'UN KRALI
Obeziteye yakalandı, sandviçe ismi verildi
11:05
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SOUL MÜZİĞİN KRALİÇESİ
12 yaşında anne oldu, feminizmin öncülerindendi
14:06
13 dk
SESLİ HABER
Zelenski hepsini görevden aldı: Rüşvet yediler
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Merkez Bankası uyardı: 2008 tekrarlanabilir
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Ay'a gönderilen Luna-25'ten ilk haberler geldi
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
08:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
13:05
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
24 yıl geçti, tehlike bitmedi: Deprem
18:00
7 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230817/rusyanin-belgorod-bolgesinde-kiev-rejimine-ait-ucak-tipi-iha-dusuruldu-1074714473.html
Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA düşürüldü
Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sının vurulduğunu duyurdu. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T12:56+0300
2023-08-17T12:56+0300
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
yaralanma
yıkım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102693/56/1026935623_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_c2ce4f7e64473dd2c8e426de1fdfe788.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında, "Bugün saat 09:00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'yla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.Rus hava savunma araçlarının Ukrayna'ya ait İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında tespit ve imha ettiğini belirten bakanlık, önlenen saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ve yıkım meydana gelmediğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-medyasi-ukraynada-siyasetciler-ve-askerler-arasinda-taarruz-tartismalari-siddetleniyor-1074701397.html
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102693/56/1026935623_47:0:798:563_1920x0_80_0_0_3b3ec4aa807b9300211ddb607947e783.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, yaralanma, yıkım, saldırı, savunma
belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, yaralanma, yıkım, saldırı, savunma

Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA düşürüldü

12:56 17.08.2023
© Fotoğraf : Ria NovostiRus insansız hava aracı
Rus insansız hava aracı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© Fotoğraf : Ria Novosti
Abone olTelegram
Rusya Savunma Bakanlığı, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sının vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında, "Bugün saat 09:00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'yla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma araçlarının Ukrayna'ya ait İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında tespit ve imha ettiğini belirten bakanlık, önlenen saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ve yıkım meydana gelmediğinin altını çizdi.
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
Ukrayna krizi
ABD medyası: Ukrayna’da siyasetçiler ve askerler arasında taarruz tartışmaları şiddetleniyor
Dün, 20:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала