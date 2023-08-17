https://sputniknews.com.tr/20230817/rusyanin-belgorod-bolgesinde-kiev-rejimine-ait-ucak-tipi-iha-dusuruldu-1074714473.html

Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA düşürüldü

Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sının vurulduğunu duyurdu. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T12:56+0300

2023-08-17T12:56+0300

2023-08-17T12:56+0300

ukrayna krizi

belgorod

ukrayna

ukrayna krizi

rusya

iha

insansız hava aracı (iha)

rusya savunma bakanlığı

yaralanma

yıkım

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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında, "Bugün saat 09:00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'yla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.Rus hava savunma araçlarının Ukrayna'ya ait İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında tespit ve imha ettiğini belirten bakanlık, önlenen saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ve yıkım meydana gelmediğinin altını çizdi.

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belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, yaralanma, yıkım, saldırı, savunma