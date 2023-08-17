https://sputniknews.com.tr/20230817/rusyanin-belgorod-bolgesinde-kiev-rejimine-ait-ucak-tipi-iha-dusuruldu-1074714473.html
Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA düşürüldü
Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sının vurulduğunu duyurdu. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T12:56+0300
2023-08-17T12:56+0300
2023-08-17T12:56+0300
ukrayna krizi
belgorod
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
iha
insansız hava aracı (iha)
rusya savunma bakanlığı
yaralanma
yıkım
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Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında, "Bugün saat 09:00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'yla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.Rus hava savunma araçlarının Ukrayna'ya ait İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında tespit ve imha ettiğini belirten bakanlık, önlenen saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ve yıkım meydana gelmediğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-medyasi-ukraynada-siyasetciler-ve-askerler-arasinda-taarruz-tartismalari-siddetleniyor-1074701397.html
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belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, yaralanma, yıkım, saldırı, savunma
belgorod, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, iha, insansız hava aracı (iha), rusya savunma bakanlığı, yaralanma, yıkım, saldırı, savunma
Rusya'nın Belgorod Bölgesi'nde Kiev rejimine ait uçak tipi İHA düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, sınırdaki Belgorod Bölgesi'nde Ukrayna'ya ait bir saldırı İHA'sının vurulduğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamasında, "Bugün saat 09:00 sularında Kiev rejiminin Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'yla terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin önüne geçildi" ifadelerini kullandı.
Rus hava savunma araçlarının Ukrayna'ya ait İHA'yı Belgorod Bölgesi semalarında tespit ve imha ettiğini belirten bakanlık, önlenen saldırı sonucunda herhangi bir yaralanma ve yıkım meydana gelmediğinin altını çizdi.