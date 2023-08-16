https://sputniknews.com.tr/20230816/abd-medyasi-ukraynada-siyasetciler-ve-askerler-arasinda-taarruz-tartismalari-siddetleniyor-1074701397.html

ABD medyası: Ukrayna’da siyasetçiler ve askerler arasında taarruz tartışmaları şiddetleniyor

ABD medyası: Ukrayna’da siyasetçiler ve askerler arasında taarruz tartışmaları şiddetleniyor

ABD merkezli haber dergisi Newsweek, Ukrayna yönetiminde, karşı taarruzla ilgili yaşanan sorunlar nedeniyle tartışmaların şiddetlendiğini, cephedeki... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T20:56+0300

2023-08-16T20:56+0300

2023-08-16T20:57+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

siyasetçi

taarruz

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Newsweek’e konuşan kaynaklar, bazı sivil yetkililerin, cephede şu ana kadar elde edilen başarıları sağlama alarak Rus ordusunun olası taarruzuna hazırlanmayı talep ettiğini anlattı. Öte yandan Ukrayna Ordusu Başkomutanı Valeriy Zalujnıy dahil, askeri yetkililerin, eleştirileri “yanlış anlamadan kaynaklanan sabırsızlık” şeklinde nitelendirerek, reddettiği ve taarruza devam etmekte ısrarcı oldukları anlatıldı.Kaynaklar, askeri yetkililerin taarruz öncesinde sivil yetkililere “aşırı sevindirici tablo” çizdiği, sivil yetkililerin alınan sonuçların vaatlere uymadığından rahatsız olduğu tahmininde bulundu. Haberde, Batı’daki yetkililerin de Ukrayna ordusunun yavaş ilerlemesinden rahatsız olduğu, bu bağlamda “Kiev’de karşılıklı suçlama oyununun başlayabileceği” kaydedildi.Bu rahatsızlık ve tartışmaların, orduda görevden alımları hızlandırma olasılığına da yer verildi.Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın temsilcisi, Newsweek’e açıklamasında, Kiev’de görüş ayrılıklarının olduğu yönündeki iddianın “Rus propagandası” olarak nitelendirdi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, haberle ilgili yorum yapmayı reddetti.

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ukrayna krizi, siyasetçi, taarruz