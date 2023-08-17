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https://sputniknews.com.tr/20230817/ozel-halk-otobusleri-65-yas-ustunu-ucretsiz-tasima-hizmetini-ekim-ayinda-durduracak-1074715724.html
'Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberlerine ilişkin ABB’den açıklama
'Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberlerine ilişkin ABB’den açıklama
"Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı" iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 65 yaş üstü... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T13:37+0300
2023-08-17T14:11+0300
türkiye
65 yaş üstü
istanbul özel halk otobüsü
ücretsiz
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Toplu taşımada uzun yıllardır devam eden 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım uygulaması, son günlerde yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Burdur ve Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı iptal edilmişti.Bugünse çok daha büyük bir haber gündeme geldi. Belediyelerden bağımsız şehir içi ulaşım hizmeti sunan Özel Halk Otobüsleri, Türkiye genelinde 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım uygulamasını sonlandırdı.'Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberlerine ABB’den açıklama"Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı" iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığına yönelik haberlere açıklık getirdi.ABB’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230810/ibbden-65-yas-ustune-ucretsiz-ulasimla-ilgili-aciklama-1074522180.html
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65 yaş üstü, istanbul özel halk otobüsü, ücretsiz
65 yaş üstü, istanbul özel halk otobüsü, ücretsiz

'Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberlerine ilişkin ABB’den açıklama

13:37 17.08.2023 (güncellendi: 14:11 17.08.2023)
© AA / Ali Balıkçı 65 yaş üstü, maske, maske takmayanlar
65 yaş üstü, maske, maske takmayanlar - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA / Ali Balıkçı
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Ayrıntılar geliyor
"Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı" iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığına yönelik haberlere açıklık getirdi.
Toplu taşımada uzun yıllardır devam eden 65 yaş ve üzerine ücretsiz ulaşım uygulaması, son günlerde yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde Burdur ve Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz ulaşım hakkı iptal edilmişti.
Bugünse çok daha büyük bir haber gündeme geldi. Belediyelerden bağımsız şehir içi ulaşım hizmeti sunan Özel Halk Otobüsleri, Türkiye genelinde 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım uygulamasını sonlandırdı.

'Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı' haberlerine ABB’den açıklama

"Ankara'da 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kalktı" iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığına yönelik haberlere açıklık getirdi.
ABB’den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
"Değerli hemşehrilerimiz, Bazı art niyetli kişiler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin otobüs ve metrolarda 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz kartlarını iptal etme kararı aldığını yaymaktadır. Bu yalandır. Ücretsiz taşıma yetkisi kanunla belirlenmektedir. Belediyemizin böyle bir kararı bulunmamaktadır. ÖZEL Halk Otobüsleri, kötü ekonomi, artan maliyetler ve mazot fiyatları nedeniyle TÜM TÜRKİYE’DE ücretsiz taşıma hizmetini Ekim ayında durdurma kararı almıştır. ÖZEL Halk Otobüsleri, ücretsiz taşıma karşılığında talep ettikleri destekleri Bakanlıklardan alırlarsa bu kararı uygulamayacaktır. Bu kararın Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgisi bulunmamaktadır. Saygılarımızla."
İstanbul toplu ulaşım otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
TÜRKİYE
İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklama
10 Ağustos, 02:40
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