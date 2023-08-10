https://sputniknews.com.tr/20230810/ibbden-65-yas-ustune-ucretsiz-ulasimla-ilgili-aciklama-1074522180.html

İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklama

İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklama

İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, "İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir" ifadelerini kullandı 10.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-10T02:40+0300

2023-08-10T02:40+0300

2023-08-10T02:40+0300

türkiye

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

mesut kösedağı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklamada bulundu.Kösedağı, Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu iadelere yer verdi:Bazı belediyelerin 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma uygulamasını kaldırması üzerine, İBB'nin de aynı uygulamaya gideceği iddia edilmişti.

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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mesut kösedağı