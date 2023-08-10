https://sputniknews.com.tr/20230810/ibbden-65-yas-ustune-ucretsiz-ulasimla-ilgili-aciklama-1074522180.html
İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklama
İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklama
İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, "İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir" ifadelerini kullandı 10.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-10T02:40+0300
2023-08-10T02:40+0300
2023-08-10T02:40+0300
türkiye
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mesut kösedağı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklamada bulundu.Kösedağı, Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu iadelere yer verdi:Bazı belediyelerin 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma uygulamasını kaldırması üzerine, İBB'nin de aynı uygulamaya gideceği iddia edilmişti.
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mesut kösedağı
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), mesut kösedağı
İBB'den 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklama
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İBB CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, "İstanbul'da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir" ifadelerini kullandı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP Grup Sözcüsü Mesut Kösedağı, 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşımla ilgili açıklamada bulundu.
Kösedağı, Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu iadelere yer verdi:
"İstanbul’da 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz taşıma hakkının iptali söz konusu değildir. İBB olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ücretsiz geçiş hakkını karşılamaya devam edeceğiz."
Bazı belediyelerin 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz toplu taşıma uygulamasını kaldırması üzerine, İBB'nin de aynı uygulamaya gideceği iddia edilmişti.