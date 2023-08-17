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https://sputniknews.com.tr/20230817/nijerde-silahli-kisilerin-saldirilari-sonucu-31-sivil-hayatini-kaybetti-1074712815.html
Nijer'de silahlı kişilerin saldırıları sonucu 31 sivil hayatını kaybetti
Nijer'de silahlı kişilerin saldırıları sonucu 31 sivil hayatını kaybetti
Nijer'in yerel haber platformu ActuNiger'in kaynaklara dayandırdığı makaleye göre, 15 Ağustos'ta Nijer'deki köylere silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T11:28+0300
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dünya
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askeri darbe
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sivil can kaybı
sivil kayıp
sivil ölümü
terör
terör saldırısı
afrika
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ActuNiger'in kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Salı günü terörist olduğuna inanılan silahlı kişilerce Tillabéri bölgesindeki birkaç köye düzenlenen baskınlarda en az 31 kişi öldü" ifadelerine yer verildi. Öte yandan haber ajansının aktardığına göre ise ölenlerin tamamı sivil.Daha önce Nijer ordusu Temmuz ayı sonunda ulusal televizyondan Devlet Başkanı Muhammed Bazum iktidarını devirdiğini duyurmuştu. Çoğu Batılı ülke lideri ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) darbeyi kınarken, Ağustos ayı başında ECOWAS ülkeleri Nijer'e askeri müdahale için bir acil durum planı kabul etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230817/turkiyenin-libyada-askeri-us-kurmak-icin-liman-kiraladigina-dair-haberlere-yalanlama-geldi-1074711941.html
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nijer, askeri darbe, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, terör, terör saldırısı, afrika
nijer, askeri darbe, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, terör, terör saldırısı, afrika

Nijer'de silahlı kişilerin saldırıları sonucu 31 sivil hayatını kaybetti

11:28 17.08.2023
© AANijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un ülkenin imkanlarını Fransa ve ABD'ye kullandırmasının sonu, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın yönetime el koyması oldu.
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un ülkenin imkanlarını Fransa ve ABD'ye kullandırmasının sonu, 26 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın yönetime el koyması oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AA
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Nijer'in yerel haber platformu ActuNiger'in kaynaklara dayandırdığı makaleye göre, 15 Ağustos'ta Nijer'deki köylere silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda en az 31 sivil hayatını kaybetti.
ActuNiger'in kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Salı günü terörist olduğuna inanılan silahlı kişilerce Tillabéri bölgesindeki birkaç köye düzenlenen baskınlarda en az 31 kişi öldü" ifadelerine yer verildi. Öte yandan haber ajansının aktardığına göre ise ölenlerin tamamı sivil.
Daha önce Nijer ordusu Temmuz ayı sonunda ulusal televizyondan Devlet Başkanı Muhammed Bazum iktidarını devirdiğini duyurmuştu. Çoğu Batılı ülke lideri ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) darbeyi kınarken, Ağustos ayı başında ECOWAS ülkeleri Nijer'e askeri müdahale için bir acil durum planı kabul etmişti.
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