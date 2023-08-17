https://sputniknews.com.tr/20230817/nijerde-silahli-kisilerin-saldirilari-sonucu-31-sivil-hayatini-kaybetti-1074712815.html

Nijer'de silahlı kişilerin saldırıları sonucu 31 sivil hayatını kaybetti

Nijer'de silahlı kişilerin saldırıları sonucu 31 sivil hayatını kaybetti

Nijer'in yerel haber platformu ActuNiger'in kaynaklara dayandırdığı makaleye göre, 15 Ağustos'ta Nijer'deki köylere silahlı kişilerce düzenlenen saldırılarda... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T11:28+0300

2023-08-17T11:28+0300

2023-08-17T11:28+0300

dünya

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sivil

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terör

terör saldırısı

afrika

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ActuNiger'in kaynaklarına dayandırdığı haberde, "Salı günü terörist olduğuna inanılan silahlı kişilerce Tillabéri bölgesindeki birkaç köye düzenlenen baskınlarda en az 31 kişi öldü" ifadelerine yer verildi. Öte yandan haber ajansının aktardığına göre ise ölenlerin tamamı sivil.Daha önce Nijer ordusu Temmuz ayı sonunda ulusal televizyondan Devlet Başkanı Muhammed Bazum iktidarını devirdiğini duyurmuştu. Çoğu Batılı ülke lideri ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) darbeyi kınarken, Ağustos ayı başında ECOWAS ülkeleri Nijer'e askeri müdahale için bir acil durum planı kabul etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230817/turkiyenin-libyada-askeri-us-kurmak-icin-liman-kiraladigina-dair-haberlere-yalanlama-geldi-1074711941.html

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nijer, askeri darbe, sivil, sivil can kaybı, sivil kayıp, sivil ölümü, terör, terör saldırısı, afrika