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https://sputniknews.com.tr/20230817/fsb-krasnoyarskiy-krayda-baz-istasyonlarini-patlatmayi-planlayan-iki-kisiyi-yakaladi-1074715251.html
FSB, Krasnoyarskiy Kray'da baz istasyonlarını patlatmayı planlayan iki kişiyi yakaladı
FSB, Krasnoyarskiy Kray'da baz istasyonlarını patlatmayı planlayan iki kişiyi yakaladı
Rusya'nın Krasnoyarskiy Kray bölgesinde Zelenogorsk kapalı idari bölgesindeki baz istasyonlarını havaya uçurmayı planlayan iki kişi gözaltına alındı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T13:26+0300
2023-08-17T13:26+0300
rus istihbarat teşkilatı (fsb)
dünya
rusya ulusal muhafızları
tnt
baz istasyonu
patlayıcı
yakalanma
rusya
terör
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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) açıklamaya göre Zelenogorks'ta planlanan bir terör saldırısı Rusya Ulusal Muhafızları'yla işbirliği içinde önlendi.FSB, Rusya'da yasaklanan 'SSCB Vatandaşları' örgütüne üye iki zanlının seferberlik dahilinde görev yapan Rus askerlerin iletişimini kesmek için Rostelekom ve TransTelekom operatörlerine ait baz istasyonlarını patlatmayı planladığını bildirdi.FSB, üçüncü bir şahıs aracılığıyla TNT bileşenleri ve diğer patlayıcı malzemeler satın almaya hazırlanan zanlıların patlayıcıları aldıkları anda FSB üyeleri tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Cezaevine gönderilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230817/rusyanin-belgorod-bolgesinde-kiev-rejimine-ait-ucak-tipi-iha-dusuruldu-1074714473.html
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rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya ulusal muhafızları, tnt, baz istasyonu, patlayıcı, yakalanma, rusya, terör
rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya ulusal muhafızları, tnt, baz istasyonu, patlayıcı, yakalanma, rusya, terör

FSB, Krasnoyarskiy Kray'da baz istasyonlarını patlatmayı planlayan iki kişiyi yakaladı

13:26 17.08.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
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Rusya'nın Krasnoyarskiy Kray bölgesinde Zelenogorsk kapalı idari bölgesindeki baz istasyonlarını havaya uçurmayı planlayan iki kişi gözaltına alındı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) açıklamaya göre Zelenogorks'ta planlanan bir terör saldırısı Rusya Ulusal Muhafızları'yla işbirliği içinde önlendi.

FSB, Rusya'da yasaklanan 'SSCB Vatandaşları' örgütüne üye iki zanlının seferberlik dahilinde görev yapan Rus askerlerin iletişimini kesmek için Rostelekom ve TransTelekom operatörlerine ait baz istasyonlarını patlatmayı planladığını bildirdi.

FSB, üçüncü bir şahıs aracılığıyla TNT bileşenleri ve diğer patlayıcı malzemeler satın almaya hazırlanan zanlıların patlayıcıları aldıkları anda FSB üyeleri tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Cezaevine gönderilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.
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