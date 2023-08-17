https://sputniknews.com.tr/20230817/fsb-krasnoyarskiy-krayda-baz-istasyonlarini-patlatmayi-planlayan-iki-kisiyi-yakaladi-1074715251.html

FSB, Krasnoyarskiy Kray'da baz istasyonlarını patlatmayı planlayan iki kişiyi yakaladı

FSB, Krasnoyarskiy Kray'da baz istasyonlarını patlatmayı planlayan iki kişiyi yakaladı

Rusya'nın Krasnoyarskiy Kray bölgesinde Zelenogorsk kapalı idari bölgesindeki baz istasyonlarını havaya uçurmayı planlayan iki kişi gözaltına alındı. 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T13:26+0300

2023-08-17T13:26+0300

2023-08-17T13:26+0300

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patlayıcı

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Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) açıklamaya göre Zelenogorks'ta planlanan bir terör saldırısı Rusya Ulusal Muhafızları'yla işbirliği içinde önlendi.FSB, Rusya'da yasaklanan 'SSCB Vatandaşları' örgütüne üye iki zanlının seferberlik dahilinde görev yapan Rus askerlerin iletişimini kesmek için Rostelekom ve TransTelekom operatörlerine ait baz istasyonlarını patlatmayı planladığını bildirdi.FSB, üçüncü bir şahıs aracılığıyla TNT bileşenleri ve diğer patlayıcı malzemeler satın almaya hazırlanan zanlıların patlayıcıları aldıkları anda FSB üyeleri tarafından gözaltına alındığını ifade etti. Cezaevine gönderilen zanlılar hakkında soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230817/rusyanin-belgorod-bolgesinde-kiev-rejimine-ait-ucak-tipi-iha-dusuruldu-1074714473.html

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rus istihbarat teşkilatı (fsb), rusya ulusal muhafızları, tnt, baz istasyonu, patlayıcı, yakalanma, rusya, terör