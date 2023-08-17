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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: 'Fransız Afrika', Nijer'deki olaylarla resmen sona erdi
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: 'Fransız Afrika', Nijer'deki olaylarla resmen sona erdi
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Nijer'de yaşananiktidar değişikliğinin 'Fransız Afrika' politikasının resmen sonaerdiğini ortaya koyduğunu... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T10:58+0300
2023-08-17T10:58+0300
avusturya
avusturya dışişleri bakanlığı
karin kneissl
dünya
türkiye
rusya
çin
hindistan
nijer
fransa
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Sputnik'e demeç veren eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Fransa'nın Afrika ülkelerindeki desteğini giderek kaybettiğini belirterek, "Nitekim Fransızlar Mali'den, Burkina-Faso'dan kovdular. Şimdi de Nijer, ülkedeki Fransız askeri üslerini kapatmak istiyor. Bunun Fransa için 'Fransız Afrika' politikasının resmen sona ermesi olduğunu düşünüyorum" dedi. Afrika ülkelerinin bugün Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri kendilerine ortak olarak seçebileceklerini söyleyen Kneissl, kıtada daha fazla fırsat ve aktörün ortaya çıkacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/nijerde-teror-saldirisi-en-az-17-asker-oldu-1074695990.html
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avusturya, avusturya dışişleri bakanlığı, karin kneissl, türkiye, rusya, çin, hindistan, nijer, fransa, asker, sömürge, sömürgecilik
avusturya, avusturya dışişleri bakanlığı, karin kneissl, türkiye, rusya, çin, hindistan, nijer, fransa, asker, sömürge, sömürgecilik

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: 'Fransız Afrika', Nijer'deki olaylarla resmen sona erdi

10:58 17.08.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOVKarin Kneissl
Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2023
© AFP 2023 / YURI KADOBNOV
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Nijer'de yaşananiktidar değişikliğinin 'Fransız Afrika' politikasının resmen sonaerdiğini ortaya koyduğunu vurguladı.
Sputnik'e demeç veren eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Fransa'nın Afrika ülkelerindeki desteğini giderek kaybettiğini belirterek, "Nitekim Fransızlar Mali'den, Burkina-Faso'dan kovdular. Şimdi de Nijer, ülkedeki Fransız askeri üslerini kapatmak istiyor. Bunun Fransa için 'Fransız Afrika' politikasının resmen sona ermesi olduğunu düşünüyorum" dedi.
Afrika ülkelerinin bugün Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri kendilerine ortak olarak seçebileceklerini söyleyen Kneissl, kıtada daha fazla fırsat ve aktörün ortaya çıkacağını kaydetti.
Nijer askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 16.08.2023
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