https://sputniknews.com.tr/20230817/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-fransiz-afrika-nijerdeki-olaylarla-resmen-sona-erdi-1074711119.html
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: 'Fransız Afrika', Nijer'deki olaylarla resmen sona erdi
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: 'Fransız Afrika', Nijer'deki olaylarla resmen sona erdi
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Nijer'de yaşananiktidar değişikliğinin 'Fransız Afrika' politikasının resmen sonaerdiğini ortaya koyduğunu... 17.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-17T10:58+0300
2023-08-17T10:58+0300
2023-08-17T10:58+0300
avusturya
avusturya dışişleri bakanlığı
karin kneissl
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Sputnik'e demeç veren eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Fransa'nın Afrika ülkelerindeki desteğini giderek kaybettiğini belirterek, "Nitekim Fransızlar Mali'den, Burkina-Faso'dan kovdular. Şimdi de Nijer, ülkedeki Fransız askeri üslerini kapatmak istiyor. Bunun Fransa için 'Fransız Afrika' politikasının resmen sona ermesi olduğunu düşünüyorum" dedi. Afrika ülkelerinin bugün Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri kendilerine ortak olarak seçebileceklerini söyleyen Kneissl, kıtada daha fazla fırsat ve aktörün ortaya çıkacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230816/nijerde-teror-saldirisi-en-az-17-asker-oldu-1074695990.html
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avusturya, avusturya dışişleri bakanlığı, karin kneissl, türkiye, rusya, çin, hindistan, nijer, fransa, asker, sömürge, sömürgecilik
avusturya, avusturya dışişleri bakanlığı, karin kneissl, türkiye, rusya, çin, hindistan, nijer, fransa, asker, sömürge, sömürgecilik
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: 'Fransız Afrika', Nijer'deki olaylarla resmen sona erdi
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Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Nijer'de yaşananiktidar değişikliğinin 'Fransız Afrika' politikasının resmen sonaerdiğini ortaya koyduğunu vurguladı.
Sputnik'e demeç veren eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Fransa'nın Afrika ülkelerindeki desteğini giderek kaybettiğini belirterek, "Nitekim Fransızlar Mali'den, Burkina-Faso'dan kovdular. Şimdi de Nijer, ülkedeki Fransız askeri üslerini kapatmak istiyor. Bunun Fransa için 'Fransız Afrika' politikasının resmen sona ermesi olduğunu düşünüyorum" dedi.
Afrika ülkelerinin bugün Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri kendilerine ortak olarak seçebileceklerini söyleyen Kneissl, kıtada daha fazla fırsat ve aktörün ortaya çıkacağını kaydetti.