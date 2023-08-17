https://sputniknews.com.tr/20230817/eski-avusturya-disisleri-bakani-kneissl-fransiz-afrika-nijerdeki-olaylarla-resmen-sona-erdi-1074711119.html

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: 'Fransız Afrika', Nijer'deki olaylarla resmen sona erdi

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl: 'Fransız Afrika', Nijer'deki olaylarla resmen sona erdi

Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Nijer'de yaşananiktidar değişikliğinin 'Fransız Afrika' politikasının resmen sonaerdiğini ortaya koyduğunu... 17.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-17T10:58+0300

2023-08-17T10:58+0300

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Sputnik'e demeç veren eski Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, Fransa'nın Afrika ülkelerindeki desteğini giderek kaybettiğini belirterek, "Nitekim Fransızlar Mali'den, Burkina-Faso'dan kovdular. Şimdi de Nijer, ülkedeki Fransız askeri üslerini kapatmak istiyor. Bunun Fransa için 'Fransız Afrika' politikasının resmen sona ermesi olduğunu düşünüyorum" dedi. Afrika ülkelerinin bugün Rusya, Türkiye, Çin ve Hindistan gibi ülkeleri kendilerine ortak olarak seçebileceklerini söyleyen Kneissl, kıtada daha fazla fırsat ve aktörün ortaya çıkacağını kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230816/nijerde-teror-saldirisi-en-az-17-asker-oldu-1074695990.html

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avusturya, avusturya dışişleri bakanlığı, karin kneissl, türkiye, rusya, çin, hindistan, nijer, fransa, asker, sömürge, sömürgecilik