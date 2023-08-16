https://sputniknews.com.tr/20230816/nijerde-teror-saldirisi-en-az-17-asker-oldu-1074695990.html

Nijer’de terör saldırısı: en az 17 asker öldü

Nijer’de terör saldırısı: en az 17 asker öldü

Nijer Savunma Bakanlığı, Mali ve Burkina Faso sınırı yakınlarında pusuya düşürülen 17 Nijer askerinin öldürüldüğünü açıkladı. 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T15:26+0300

2023-08-16T15:26+0300

2023-08-16T15:26+0300

nijer

terör

asker

ölü

saldırı

silahlı saldırı

dünya

boko haram

el kaide

işid

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Nijer Savunma Bakanlığı, Nijer ordusuna bağlı askeri bir grubun Mali ile Burkina Faso sınırlarına yakın Boni ve Torodi bölgesinde pusuya düşürüldüğünü açıkladı. Saldırganların en az 17 Nijer askerini öldürdüğünü ve 20 askeri yaraladığını ifade eden bakanlık, Nijer ordusunun savunmaya geçerek 100’den fazla teröristi etkisiz hale getirdiğini aktardı.Bakanlığın açıklamasında ayrıca, “Çatışma yerinde askerlerin hızlı tepki vermesi ve havadan müdahalesi ile düşmanla mücadele edildi” denildi. Saldırıların ise terör örgütleriyle bağlantılı olduğu düşünülüyor.Burkina Faso, Mali ve Nijer’in bulunduğu sınırlarda terör örgütü El Kaide ve IŞİD bağlantılı saldırılar düzenleniyor. Nijer sınırları ayrıca, Nijerya’da faaliyet gösteren Boko Haram terör örgütü tarafından da sık sık hedef alınıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230815/mali-gecici-cumhurbaskani-goita-rus-lider-putini-aradi-nijerdeki-durum-ele-alindi-1074667699.html

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nijer, terör, asker, ölü, saldırı, silahlı saldırı, boko haram, el kaide, işid, afrika